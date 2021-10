Promenades insolites : le couloir du temps

Passé l'entrée, on s'y croirait : une impasse qui ne mène nulle part, de hauts murs qui encadrent le couloir un brin sombre et au bout, à quelques mètres, une cour carrée que domine un donjon aux murs clairs.



Jacquouille la fripouille

Le décor pourrait être celui des Visiteurs. Jacquouille la fripouille et le Comte Godefroy de Montmirail s'y sentiraient comme chez eux.

Le lieu a le charme désuet d'un couloir du temps plus vrai que nature, la potion magique en moins. Le contraste est saisissant. De l'autre coté du mur, la vie qui va, les bistrots de la rue Saint Jean et à l'intérieur de la courette cachée, un décor presque figé depuis toujours. En réalité, la cour du Croissant date de la fin du XVe siècle. L'hôtel du même nom, dont la ville fut propriétaire, a été mis en vente pour 150 000 euros. Il est inscrit aux Monuments Historiques et sa destinée est symbolique d'une époque qui fit de Bayeux un vrai “musée à ciel ouvert”, épargné par les bombardements de 1944. La capitale du Bessin compte, entre ses murs, 31 immeubles qui font, tous, l'objet d'une protection rapprochée, le plus ancien le site gallo-romain de la rue de la Laitière, le plus imposant, la Cathédrale, et le plus récent le jardin public.

L'Office de Tourisme a eu la bonne idée de mettre en route un circuit touristique et de découverte du vieux Bayeux. La promenade longue d'un peu moins de trois kilomètres emprunte les anciennes ruelles du centre historique et s'arrête sur 25 lieux remarquables, dont le Croissant, témoignages emblématiques du temps jadis.



Pratique. Office de Tourisme, tél. 02 31 51 28 28.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire