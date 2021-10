Promenades insolites : “Ici Londres”

Ici... Asnelles

La sente du Conquérant





Tout près de là, sur les hauteurs, le petit cimetière fait grise mine au bout de l'allée principale, le drapeau tricolore flotte au vent et à ses pieds, une stèle.C'est là que repose, depuis février 1998, l'homme qui fut la voix de la France Libre au micro de la BBC. Les Français parlent aux Français et lui fut leur porte-parole : Maurice Schumann a choisi de reposer tout près de la plage où il posa le pied en 1944 aux côtés des Alliés.Il aurait eu 100 ans ce printemps. Le village d'Asnelles, connu aussi pour ses petits sablés, à deux pas des célèbres pontons d'Arromanches sur la côte Est du Calvados, a planté le portrait de l'académicien sur le bord de la route, à la sortie du bourg. Une avenue porte aussi son nom.La tombe de Maurice Schumann, une dalle de marbre noir, est toute simple. On rappelle sur une stèle toute proche ce que fut la carrière de la “voix de la résistance”.La plage d'Asnelles restera pour toujours, aussi, la première tête de pont, par la mer, des soldats anglais : c'est ici, sur le secteur Gold Beach, qu'on vit les tous premiers d'entre eux fouler le sol de Normandie, le 6 juin 1944 à 7h25 du matin.Asnelles est une terre gorgée d'histoires : on dit qu'un soir de 1046, Guillaume le Conquérant, pour échapper à ses barons rebelles, un peu avant la Conquête de l'Angleterre, traversa la commune pour s'y cacher.Depuis, un petit chemin se souvient des pas du Duc de Normandie, roi d'Angleterre. C'est la sente du bâtard... Déjà la voie de la liberté, aurait pu dire Maurice Schumann au micro de la BBC !