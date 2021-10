Paris (AFP). Coupe Davis: Noah veut faire preuve d'autorité

Yannick Noah, de retour à la tête de l'équipe de France de Coupe Davis, veut "faire preuve d'autorité" avec les joueurs français, qui "adhèrent" à son plan pour regagner le trophée, a-t-il affirmé mardi en conférence de presse. Le capitaine victorieux des campagnes 1991 et 1996 a été nommé lundi aux commandes des Bleus après l'éviction la semaine dernière d'Arnaud Clément qui a fait les frais de l'échec en quart de finale cette année contre la Grande-Bretagne. "Il faut un cadre bien défini. A partir du moment où le cadre est défini, celui qui sort du cadre, sort. Il n'y aura pas un, pas deux, pas trois avertissements. Quand on se dit les choses, on fait les choses. A ce moment là, oui il faut faire preuve d'autorité", a expliqué Noah qui sera pour la troisième fois à la tête de l'équipe de France. "J'ai un plan clair. Les joueurs adhèrent", a affirmé le lauréat de Roland-Garros 1983 devant une nuée de journalistes réunis au complexe sportif de la Porte d'Auteuil. "L'unanimité des joueurs était essentielle pour revenir", a poursuivi Noah, 55 ans, "excité" par le défi qui lui est proposé. Depuis sa dernière victoire en 2001, la France a subi trois échecs en finale de la Coupe Davis en 2002 et 2010 sous la direction de Guy Forget et en 2014 sous le mandat d'Arnaud Clément. Noah estime qu'il faut changer "certains fonctionnements" pour regagner le Saladier d'argent. "J'ai espoir de recadrer, de réorganiser certaines choses. J'ai la conviction profonde que je peux le faire. J'en ai parlé avec les joueurs et je suis très confiant", a expliqué le capitaine de l'équipe de France. "J'ai des contacts avec tous les joueurs: (Gilles) Simon, (Richard) Gasquet, (Jo-Wilfried) Tsonga, (Gaël) Monfils, (Nicolas) Mahut, (Pierre-Hugues) Herbert, (Julien) Benneteau, (Adrian) Mannarino, (Benoit) Paire. Je veux que tous les joueurs soient concernés. Je veux qu'ils sachent comment on va fonctionner", a ajouté Noah. "Je n'ai pas encore vu tout le monde, a-t-il nuancé. J'aurai la possibilité d'en voir un maximum à Bercy (novembre). On a la chance d'avoir un peu de temps, puisque le premier tour aura lieu en mars." Selon lui, il sera notamment nécessaire de soigner le double. "Il faut montrer aux joueurs que le double a son importance. Nous avons de bons joueurs de simple qui peuvent être très bons en double. On peut être plus performants en double", a-t-il souligné.

