New York (AFP). Coupe Davis: la France avec l'énergie de New York contre la Croatie

Avec trois joueurs en quarts de finale à Flushing Meadows, une première pour le tennis français en Grand Chelem depuis le début de l'ère Open, et la meilleur paire de double au monde formé par Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, le choix du capitaine de l'équipe de France a été, de son propre aveu, "facile".

"La question est maintenant de savoir qui sera titulaire et qui sera remplaçant, on a des joueurs qui ont élevé leur niveau sur les derniers mois, ils ont tous fait un bel été et surtout un bel US Open", s'est-il félicité.

Le calendrier ne laisse pas beaucoup de répit aux Bleus qui sont tous en deuxième semaine à New York, quand les Croates, dont leur N.1 Marin Cilic éliminé dès le 3e tour, peuvent souffler avant d'entamer la préparation de la demi-finale de Zadar.

- 'Tous les joueurs sont remplaçables' -

Noah attend donc la fin de l'US Open pour "connaître l'état des joueurs, voir comment ils vont récupérer: imaginez qu'un joueur gagne l'US Open, c'est d'un côté compliqué à gérer en termes de récupération, de décalage horaire et en même temps un gars qui gagne l'US Open est, j'imagine, en confiance", a-t-il souri.

"La meilleure préparation, c'est de gagner des matches. L'intérêt de l'équipe, c'est d'avoir des joueurs qui jouent bien, en confiance, remplis de bonnes énergies qui arrivent peut-être un peu diminué par un voyage plutôt que d'avoir un long stage où je dois leur réapprendre à respirer", a noté le dernier Français à avoir remporté un titre du Grand Chelem.

Absent contre la République tchéque en quart de finale (3-1) en juillet, Monfils, vainqueur du tournoi de Washington et demi-finaliste à Toronto en juillet, a logiquement fait son retour, au détriment de Gilles Simon, tandis que Richard Gasquet est de nouveau absent.

"Notre force est qu'on a, en gros, huit joueurs, on peut se passer d'un, deux ou trois joueurs et rester compétitif (...) tous les joueurs sont remplaçables", a-t-il insisté.

Noah n'a donc pas hésité à sélectionner Pouille, 25e mondial à 22 ans, auteur d'un exploit majeur en 8e de finale à New York face à l'ancien N.1 mondial Rafael Nadal, d'autant que pour sa première sélection, contre la République tchèque, le Nordiste n'avait pas craqué et remporté son simple contre Jiri Vesely.

- Magazines people -

"C'est toujours bien d'avoir un nouveau, cela créé de l'émulation. Pour être dans l'équipe (de France) aujourd'hui, il faut gagner beaucoup de matches, cela n'a pas toujours été le cas", a-t-il fait remarquer.

Noah s'est toutefois inquiété de l'emballament médiatique autour de Pouille: "Il a gagné un gros match (...) il a toutes les premières pages, il est partout (...) Cela peut vite devenir nocif, parce que c'est trop, trop vite, il n'est pas encore 20e mondial", a-t-il fait remarquer.

Sur la route de Zadar, les fantômes de Rio où l'image du tennis français a été écornée par les polémiques déclenchées par les déclarations de Kristina Mladenovic et de Benoît Paire, pourraient aussi ressurgir.

"Toutes ces histoires, on les voit dans les magazines people, on en a parlé tout l'été, c'était long. Il faut garder de la distance", a-t-il balayé.

"A Rio, on était à notre niveau (en termes de résultats) à part pour le double (Mahut/Herbert éliminé d'entrée), mais il y a des explications, ils ont beaucoup joué, ils étaient épuisés", a relevé Noah.

Et de répéter son message depuis sa prise de fonction en septembre 2015: "On veut gagner la Coupe Davis".