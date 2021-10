Hockey: premier derby officiel pour les Dragons de Rouen

Toujours attendu de tous les supporters des deux équipes, un match contre Amiens reste toujours particulier du fait de la rivalité qui règne entre les deux équipes.

Et ce ne sera pas la première fois cette saison que les deux équipes se croiseront puisque les Gothiques sont venus lors de la préparation disputer un match amical le 22 août qui s'est soldé par une victoire des Rouennais 8-2.

Des Picards en petite forme

Les Amiénois connaissent un début de saison mitigé avec deux victoires et deux défaites lors des matchs officiels (une victoire et une défaite lors des deux premières journées de Coupe de la Ligue face à Strasbourg 7-6 puis 2-4 et une autre victoire face à Epinal 6-1 pour le compte de la 3ème journée).

Du coté du championnat, les Gothiques se sont inclinés de justesse face au champion de France en titre Gap (7-6) lors de l'ouverture du championnat samedi dernier.

Côté rouennais, tous les voyants sont actuellement au vert avec quatre victoires en autant de rencontres et un effectif qui devrait retrouver le dernier blessé Damien Raux qui a disputé quelques minutes lors du dernier match des Jaunes et Noirs.