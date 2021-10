Los Angeles (AFP). Vers le sacre de Jon Hamm et Mad Men aux Emmys?

"Game of Thrones" ainsi que "Mad Men" et son flamboyant interprète Jon Hamm partaient favoris dimanche pour la cérémonie des Emmy Awards, les plus hautes récompenses de la télévision américaine, lors d'une soirée qui pourrait marquer l'histoire du petit écran à plus d'un titre. La remise de ces prix décernés par l'Académie des sciences de la télévision se tiendra au Microsoft Theater de Los Angeles à partir de 17h00 locales (00h00 GMT). Elle sera précédée d'un défilé de stars sur le tapis rouge. Elle sera présentée par Andy Samberg ("Brooklyn Nine-Nine") accompagné trois heures durant d'une pléthore de vedettes: Adrien Brody, Jamie Lee Curtis, Rob Lowe, Lady Gaga ou encore l'humoriste John Oliver La très populaire épopée médiévo-fantastique "Game of Thrones", de la chaîne câblée HBO, part avec une longueur d'avance. Elle a 24 nominations, et déjà reçu 8 Emmys la semaine dernière dans les catégories techniques. Mais elle n'a encore jamais décroché le prix de la meilleure série dramatique, et pourrait être doublée cette année par "Mad Men", qui a déjà gagné quatre fois dans cette catégorie et établirait un record si elle la remportait une cinquième fois. Cette peinture stylée et sans concessions d'un groupe de publicitaires à partir des années 1960 et, à travers eux, de l'Amérique, s'est terminée cet été après sept saisons acclamées. C'est donc sa dernière chance d'être de nouveau récompensée, et pour son interprète principal Jon Hamm d'obtenir l'Emmy du meilleur acteur qui lui a toujours échappé. Ils sont de ce fait les "favoris sentimentaux" de la soirée face à "Homeland", "Downton Abbey", "Better Call Saul" et "House of Cards". "Jon Hamm est le favori dans la catégorie meilleur acteur car c'est sa dernière chance de gagner un prix pour le rôle de Don Draper", le séduisant et mystérieux publicitaire, explique Deborah Lynn Jaramillo, qui enseigne au département Film et Télévision de l'université de Boston. L'an dernier, c'est "Breaking Bad" et ses interprètes Bryan Cranston, Aaron Paul et Anna Gunn qui avaient raflé les principales récompenses. - Première afro-américaine ? - Dans la catégorie comédie, les experts hésitent entre un nouveau triomphe pour "Modern Family", de la chaîne ABC, qui fixerait un nouveau record si elle décrochait une sixième statuette, et "Transparent", sur un père de famille transgenre et ses enfants. Dès sa première saison sur Amazon, "Transparent" a marqué la société américaine en participant à une meilleure acceptation des transgenres, quelques mois avant le changement d'identité sexuelle très médiatisé du champion olympique et star de téléréalité Bruce Jenner, devenu Caitlyn Jenner. Si ce prix revenait à "Transparent", ou si le prix de la meilleure série dramatique était attribué à "Orange is the new black" sur la vie de femmes en prison, ou à la saga politique "House of Cards" --ces deux dernières produites et diffusées par le site de streaming Netflix--, ce serait la première fois qu'une série venue de l'internet est récompensée. Cela marquerait le changement profond dans la manière de consommer des programmes de télévision constaté depuis quelques années, avec de plus en plus d'heures passées sur les ordinateurs personnels ou les appareils numériques portables, par rapport aux téléviseurs classiques. La soirée pourrait aussi prendre un tournant historique si, pour la première fois, une actrice noire l'emportait dans la catégorie meilleure actrice dramatique. Viola Davis ("How to get away with murder") et Taraji P. Henson avec "Empire", sont toutes deux en lice. "J'espère que Viola va gagner. J'espère que je vais gagner. Qu'on puisse en finir et ne pas avoir à répéter en 2020 ou 2030 ou 3000, +C'est la première fois+", s'est impatientée Taraji Henson dans Entertainment Weekly. Chez les hommes, cela fait déjà plusieurs décennies qu'un afro-américain a reçu l'Emmy du meilleur acteur dramatique: l'ex-idole Bill Cosby, récompensé en 1966 pour "I Spy". Sa réputation est aujourd'hui ternie par des accusations d'agressions sexuelles provenant de près de 50 femmes. "Nous avons encore beaucoup de progrès à faire dans la diversité à la télévision", admet Tom Nunan, producteur et enseignant à UCLA School of Theater, Film and Television.

