Los Angeles (AFP). Emmy Awards: Game of Thrones enfin meilleure série, consécration pour Jon Hamm

L'épopée fantastique "Game of Thrones" a été sacrée meilleure série dramatique dimanche aux Emmy Awards et Jon Hamm a enfin remporté le prix du meilleur acteur pour le rôle du mythique Don Draper dans "Mad Men". La soirée a marqué l'histoire de la télévision en ayant pour la première fois récompensé une comédienne noire, Viola Davis, dans la catégorie de meilleure actrice dramatique, tandis qu'une série diffusée sur internet, "Transparent", a gagné l'un des prix les plus prestigieux. "C'est impossible et incroyable d'être ici devant vous et d'avoir fait cette série avec cette équipe incroyable d'acteurs et scénaristes", a déclaré Jon Hamm sur scène en recevant son prix. Il l'obtient au bout de sa huitième nomination pour le rôle du séduisant et destructeur publicitaire Don Draper. "Je veux remercier les familles qui ont choisi de m'accepter au long de cet étrange chemin", a ajouté le comédien de 44 ans. "Mad Men", peinture acide d'un groupe de publicitaires new-yorkais dans les années soixante, s'est terminé cet été au bout de huit ans après avoir influencé la culture populaire par sa réalisation sophistiquée, son casting en or et sa profondeur psychologique. Déjà primée quatre fois meilleure série dramatique, elle a dû s'incliner devant "Game of Thrones", qui partait avec une longueur d'avance, forte de 24 nominations. Mettant en scène de sanglantes rivalités claniques, "Game of Thrones" a gagné au total 12 prix dont celui du meilleur second rôle masculin dans un rôle dramatique pour Peter Dinklage, interprète du fourbe Tyrion Lannister. - "Diversité" - Viola Davis a remporté face à Robin Wright ("House of Cards"), Claire Danes ("Homeland") ou encore Taraji P. Henson ("Empire"), le prix de la meilleure actrice dramatique pour son interprétation d'une magistrale avocate dans "How to get away with murder". "La seule chose qui sépare les femmes de couleur des autres, ce sont les opportunités. On ne peut pas gagner de prix pour les rôles qui n'ont pas été écrits", a-t-elle déclaré, émue. Elle a rendu hommage à l'équipe de la chaîne ABC qui diffuse "How to get away with murder" et à sa productrice Shonda Rhimes pour avoir su "redéfinir ce que cela signifie d'être belle, sexy et noire". L'animateur de la soirée Andy Samberg avait donné le ton en ouvrant la cérémonie en déclarant que "la chose importante cette année, c'est la diversité". Chez les hommes, cela fait déjà plusieurs décennies qu'un afro-américain a reçu l'Emmy du meilleur acteur dramatique: l'ex-idole Bill Cosby, récompensé en 1966 pour "I Spy". Sa réputation est aujourd'hui ternie par des accusations d'agressions sexuelles sur une cinquantaine de femmes. "Transparent", sur un père de famille transgenre, a gagné deux Emmy Awards: celui de la meilleure réalisation pour sa créatrice Jill Soloway, qui s'est inspirée de son père pour cette série, et celui du meilleur acteur dans une comédie pour Jeffrey Tambor. Ce dernier a dédié son Emmy à "la communauté transgenre pour sa patience, son courage, ses histoires". Jill Soloway a quant à elle estimé, interrogée par des journalistes, que la télévision était "une machine à empathie" qui peut aider à mieux faire accepter les transgenres mais aussi les autres minorités. Avec "Transparent", c'est la première fois qu'Amazon décroche des Emmy Awards mais aussi qu'une série internet remporte l'un de ses principaux prix, ce qui témoigne du tournant dans la consommation de télévision pris ces dernières années. La mini-série "Olive Kitteridge", sur un couple qui se délite, est celle qui a remporté le plus de prix à la 67ème soirée des Emmy Awards après "Game of Thrones": huit récompenses au total dont l'une pour son actrice principale Frances McDormand, qui campe une femme autoritaire et dépressive. "Je voudrais que vous commenciez une campagne internet pour qu'on puisse tourner plus d'épisodes sur 'Olive Kitteridge'", a lancé la comédienne auprès des journalistes.

