SNCF : Participez au tracé de la nouvelle ligne Paris-Normandie

La LNPN a pour objectif de fluidifier la circulation des trains en augmentant le trafic d’ici 2030. Afin de déterminer le meilleur choix possible pour le tracé de la ligne, la SNCF a mis en place une carte interactive sur laquelle chacun peut donner son avis.

Tous les avis sont importants

Où doit passer la ligne, où mettre une gare, quels services (commerce, bus, etc.) doivent-être attachés à cette gare ? Quels sont les lieux à préserver, pourquoi ? Chacun peut s’exprimer, argumenter, apporter des documents, débattre et partager son point du vue sur les réseaux sociaux. «L’avis du public sera pris en considération au même titre que celui des institutionnels et des acteurs locaux, » indique Emmanuèle Saura , chef de la mission Ligne nouvelle Paris-Normandie.

Carticipe



La carte a été pensée de manière à être compréhensible par tout le monde. Un tutoriel vidéo vous montrera comment vous approprier cet outil. La logique de fonctionnement est similaire à celui des réseaux sociaux. Toutes les générations peuvent s’y retrouver et participer au projet sur la carte.

Ensuite ?

Cette concertation durera 4 mois, permettant de préciser le projet et d’affiner le tracé de la ligne en prenant en compte les impacts écologiques, agricoles, ainsi que les souhaits des acteurs locaux et de la population.

Une seconde concertation aura lieue fin 2016. Cette fois-ci, « le tracé sera à déterminer sur une zone large de 2-3 Km ! »

Pratique : Pour accéder au site : carticipe.lnpn.fr