Vesoul (AFP). A Vesoul, Hollande envoie des signaux aux zones rurales à trois mois des régionales

Une vingtaine de mesures et 500 millions d'euros pour les zones rurales: à trois mois de régionales, François Hollande a envoyé lundi à Vesoul des signaux à ces territoires souvent en proie à un sentiment de relégation. Ce déplacement en grande pompe a pris des airs de campagne électorale avant l'heure, le chef de l'Etat et le Premier ministre se livrant ainsi à un bain de foule en arrivant à Vesoul, tandis que 10 ministres sillonnaient le département pour soutenir des projets de développement. A l'issue d'un "comité interministériel aux ruralités", le deuxième après celui organisé à Laon (Aisne) il y a six mois, le chef de l'Etat a annoncé que la moitié du fonds d'un milliard d'euros débloqué en faveur des collectivités locales serait attribuée aux zones rurales, et décliné 21 mesures amplifiant l'effort en faveur de ces territoires. Ces 500 millions serviront notamment à "la revitalisation" des bourgs-centre et des villes de moins de 50.000 habitants. Ils seront gérés par les préfets au plus près des besoins, en liaison avec les associations d'élus afin que les investissements puissent être engagés dès le début de l'année 2016", a-t-il précisé. "Nous avons droit aux déambulations de François Hollande, il est en campagne électorale pour 2017", a réagi le porte-parole des Républicains Sébastien Huyghe. "500 millions, c'est un crachat au visage de la ruralité. Cette petite opération électoraliste tombera à plat, les Français savent compter, ils verront à quoi correspond cette aumône", a affirmé pour sa part la présidente du Front national, Marine Le Pen. - 'Nouvelle vague de simplification' - Parmi les 21 mesures en faveur de ces territoires, M. Hollande a indiqué que 700 médecins généralistes seraient formés à l'aide médicale d'urgence pour permettre qu'aucun habitant ne soit à plus de 30 minutes d'un service d'urgence d'ici 2017. L'installation des médecins en milieu rural sera aussi favorisée. De 350 contrats pour l'installation de jeunes médecins dans ces territoires en 2012, on passera à 1.700 d'ici 2017. Concernant la couverture numérique, l'Etat a dégagé plus de 3 milliards pour le très haut débit et avant la fin de l'année, tous les départements auront été inclus dans ce plan et il y aura une obligation de très haut débit sur les 23.000 km de voies ferrées. Pour favoriser la mobilité, des efforts budgétaires seront faits pour préserver les stations services indépendantes et des bornes de recharge électriques devront être installées tous les 50 km. M. Hollande a également annoncé "une nouvelle vague de simplification dans trois domaines" en zones rurales: "La gestion des bâtiments publics, l'organisation des activités sportives, le fonctionnement des collectivités locales". "Ces mesures, a-t-il dit, seront effectives dès le mois prochain." - 'Normes trop lourdes' - Mais la crise agricole s'est elle aussi invitée dans ce déplacement. A leur arrivée, le président, le chef du gouvernement et le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll ont ainsi écouté les doléances des responsables des Jeunes agriculteurs, de la Fédération départementale des producteurs de lait de Haute-Saône et de la FDSEA. "Nous lui avons notamment expliqué que les normes européennes et françaises étaient trop lourdes pour nos exploitations", a indiqué à l'AFP Sylvain Crucerey, président de la FDSEA. Les représentants des trois syndicats ont demandé que le département reste classé "zone défavorisée simple" à l'issue des discussions européennes prévues en 2018, ce qui permet aux agriculteurs de toucher des "indemnités compensatoires de handicaps naturels" à hauteur de quelque 6 millions d'euros pour la Haute-Saône. L'Association des maires ruraux de France (AMRF) a souligné dans un communiqué que le "fléchage" de 500 millions d'euros devra passer l'épreuve "de la sélection des projets dans les préfectures". Elle demande "que des dispositions particulières permettent aux communes rurales ou à leur coopératives de communes d'être aidées pour éviter une relégation financière faute d'ingénierie comparée aux agglomérations également ciblées par ce plan". "Réformer, innover, avancer partout en France": M. Hollande a voulu se montrer à l'offensive, à quelques semaines d'élections régionales à haut risque pour la majorité, avec le Front national en embuscade. Il a appelé à "faire France ensemble" estimant que "la menace ne vient pas de l'extérieur, elle est à l'intérieur de nous-mêmes".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire