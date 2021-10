New York (AFP). US Open: Pennetta, une si longue attente

L'Italienne Flavia Pennetta a remporté samedi l'US Open, signant son premier succès dans un tournoi du Grand Chelem à 33 ans et à sa 49e et dernière participation à un tournoi majeur. Pennetta, 26e mondiale, a battu sa compatriote Roberta Vinci en deux sets 7-6 (7/4), 6-2. Elle a annoncé dans la foulée de sa victoire qu'elle mettrait un terme à sa carrière en fin de saison. Elle est la première Italienne à remporter le tournoi new-yorkais, la deuxième à décrocher un titre majeur depuis le début de l'ère Open après Francesca Schiavone à Roland-Garros en 2010. Pennetta, dont le meilleur résultat en Grand Chelem était jusque là sa demi-finale en 2013 à l'US Open, avait battu en demi-finale la N.2 mondiale, Simona Halep. Elle avait surtout profité de l'incroyable victoire de Vinci face à la grande favorite et N.1 mondiale Serena Williams qui était en lice pour réaliser le Grand Chelem. "Je suis très heureuse, je n'ai jamais pensé aller aussi loin dans ce tournoi, c'est incroyable", a souligné Pennetta. "Toute joueuse rêve de rentrer chez elle avec un tel trophée et de finir sur une telle note, c'était mon dernier match à l'US Open", a-t-elle expliqué, sous le regard complice de sa compatriote et grande amie, Vinci. "J'étais un peu fatiguée en particulier dans le premier set, j'ai perdu en finale, je suis très heureuse et très heureuse aussi pour Flavia", a de son côté souligné Vinci. "Elle a réussi un grand match", a-t-elle ajouté

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire