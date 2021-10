New York (AFP). US Open: Pennetta s'invite en finale

L'Italienne Flavia Pennetta a surpris vendredi la Roumaine Simona Halep en demi-finale de l'US Open et disputera samedi sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem. Pennetta a dominé la N.2 mondiale, méconnaissable, en deux sets 6-1, 6-3 et cinquante-neuf minutes de jeu. Sur un nuage, l'Italienne, âgée de 32 ans, a réussi 23 coups gagnants, contre 10 à son adversaire complétement débordée et fébrile (23 fautes directes). En finale, Pennetta sera opposée soit à la grande favorite et N.1 mondiale Serena Williams, soit à une autre Italienne, Roberta Vinci. "Je n'ai jamais cru possible d'aller aussi loin dans ce tournoi", a admis Pennetta, dont le meilleur résultat en Grand Chelem était une demi-finale, déjà l'US Open, en 2013. "Je ne me suis pas posé de question", a-t-elle ajouté. Pour parvenir en finale, elle a notamment battu en quart de finale la Tchèque Petra Kvitova, 4e mondiale (4-6, 6-4, 6-2). De son côté, Halep a connu une nouvelle désillusion dans un Grand Chelem, puisqu'elle avait été éliminée au 2e tour à Roland-Garros et au 1er à Wimbledon cet été. Elle a sans doute payé le prix pour ses deux matches difficiles et usants, en 8e de finale contre l'Allemande Sabine Lisicki et en quart contre la Bélarusse Victoria Azarenka.

