Les catholiques ornais « en marche vers la canonisation » de Louis et Zélie Martin, avec à partir de 18h : vêpres, messe, conférence par l'évêque de Séez, et nuit d'adoration et de confession.

La cérémonie de canonisation des parents alençonnais de Sainte Thérèse aura lieu à Rome le 18 octobre prochain.