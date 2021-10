Lyon (AFP). Agriculteur intoxiqué: Monsanto condamné en appel à Lyon

La cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement qui avait reconnu la responsabilité du groupe américain Monsanto dans l'intoxication d'un agriculteur charentais, une première en France, dans un arrêt rendu jeudi. Paul François, céréalier à Bernac, avait été intoxiqué en avril 2004 après avoir inhalé des vapeurs de Lasso, un herbicide de Monsanto qu'il utilisait dans sa culture du maïs. Le géant chimique américain avait été condamné en première instance à Lyon en 2012 à "indemniser entièrement" l'agriculteur, partiellement handicapé et qui souffre d'importantes séquelles. Il avait fait appel du jugement. A l'audience en mai dernier, Monsanto avait répété que son produit "n'était pas dangereux" et que "les dommages invoqués n'existent pas". Paul François est, lui, convaincu que la firme américaine connaissait les dangers du Lasso bien avant son interdiction en France en novembre 2007. Cet herbicide avait en effet été jugé dangereux et retiré du marché au Canada dès 1985 et depuis 1992 en Belgique et au Royaume-Uni. Paul François doit tenir une conférence de presse au cabinet de son avocat à Paris à 14H00.

