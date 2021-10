San Francisco (AFP). Apple pense au-delà de l'iPhone avec un iPad géant et une vision dans la télé

Apple a dévoilé mercredi comme prévu de nouveaux iPhone, mais a aussi affiché ses ambitions en entreprises avec un iPad géant, sur les salons des consommateurs avec un nouveau boîtier Apple TV, et a même annoncé un partenariat avec Hermès pour ses montres connectées. "Ils ont l'air familier mais nous avons tout changé", a assuré le patron d'Apple Tim Cook, en présentant dans un théâtre de San Francisco les deux nouveaux téléphones, baptisés iPhone 6S et iPhone 6S Plus. Ce sont de nouvelles déclinaisons de l'iPhone 6 et du 6 Plus de plus grande taille sortis l'an dernier, mais Apple les a voulus plus puissants et a ajouté de nouvelles technologies d'écran et d'image. L'écran tactile a été perfectionné pour intégrer un système réagissant différemment selon la force de la pression exercée par l'utilisateur ("3D Touch"): il permet par exemple d'afficher un aperçu du contenu d'un courriel ou d'un site internet sans avoir à les ouvrir, ou d'accéder directement à ses contacts favoris dans des applications de messagerie. Les nouveaux iPhone misent aussi lourdement sur l'image: Apple a vanté la qualité et le niveau de détail du nouvel appareil photo de 12 mégapixels intégré et des vidéos à ultra-haute définition (4K) qu'ils peuvent filmer. Sans compter un nouveau gadget, permettant de créer des photos qui s'animent quand on appuie dessus, à la manière de celles des sorciers dans le monde de Harry Potter: l'appareil photo enregistre les moments qui précèdent et suivent la prise de vue, ainsi que les sons, pour les ajouter à la demande aux photos. - iPad géant - Les nouveaux téléphones, qui arriveront en magasins dans une dizaine de pays le 25 septembre, sont très importants pour Apple vu le rôle crucial de l'iPhone pour sa croissance: tous modèles confondus, il représente quelque 60% du chiffre d'affaires. Apple espère toutefois aussi relancer le marché des tablettes, désormais presque au point mort, avec un nouvel "iPad Pro" de très grand format (12,9 pouces de diagonale contre 9,7 pour le modèle classique) qui sortira en novembre. Outre sa taille, l'iPad Pro mise sur la performance, équivalente à celle d'un ordinateur de bureau et supérieure à celle de 80% des ordinateurs portables vendus sur l'année écoulée, a assuré Phil Schiller, vice-président chargé du marketing chez Apple. Apple a mis en avant les potentiels usages grand public du nouvel appareil, pour regarder des films par exemple, mais a aussi fait monter sur scène des représentants de Microsoft et Adobe, deux ennemis d'hier, pour en vanter les usages productifs, susceptibles de séduire les entreprises. L'iPad Pro pourra aussi s'agrémenter de deux accessoires inédits chez Apple, une couverture intégrant un clavier et un stylet pour travailler plus en précision sur l'écran. La tablette Surface, que Microsoft tente aussi d'implanter en entreprises, propose déjà ces options. - "Avenir de la télévision" - Tim Cook a aussi évoqué mercredi une "vision" d'Apple pour l'avenir de la télévision, qui passera selon lui par "les applications" comme celles utilisées déjà sur les smartphones et les tablettes. "Nous avons besoin d'une nouvelle fondation pour la télévision", a-t-il assuré en dévoilant la première mise à jour depuis 2012 du boîtier Apple TV, qui sortira en octobre. La télécommande a été perfectionnée pour y ajouter des contrôles tactiles, vocaux avec l'assistant virtuel Siri et par le mouvement. Et l'écosystème de l'appareil va s'étendre grâce à un système d'exploitation dédié ("tvOS") dont la version test (beta) a été mise mercredi à disposition des développeurs indépendants d'applications. Le cabinet de recherche IHS évoque toutefois davantage "une évolution qu'une révolution", permettant à Apple de se remettre au niveau d'un marché très concurrentiel (avec la clé Chromecast de Google, la FireTV d'Amazon ou Roku), mais pas forcément de séduire au-delà des utilisateurs actuels d'iPhone ou d'iPad. "Pour que l'Apple TV soit un succès, il faudra donner aux gens ce qu'ils veulent vraiment sur un téléviseur: des programmes", prévient aussi James McQuivey chez Forrester. Malgré les spéculations circulant depuis des mois, Apple ne propose pas encore son propre service streaming télévisé sur l'Apple TV, donnant juste accès aux acteurs existant comme Netflix, Hulu ou HBO. Apple a en revanche annoncé des applications de shopping, de sport, ou surtout de jeux vidéo, faisant même miroiter des titres disponibles jusqu'alors seulement sur les consoles. Enfin Apple a annoncé un nouveau partenariat avec le maroquinier de luxe Hermès pour rehausser le prestige de son produit le plus récent, l'Apple Watch. Il faudra quand même compter au moins 1.100 dollars pour s'offrir une telle montre siglée.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire