San Francisco (AFP). Apple lance deux nouveaux modèles d'iPhone, 6S et 6S Plus

Le groupe informatique américain Apple a présenté mercredi deux nouveaux modèles de téléphone portable, l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus, avec l'ambition de développer une gamme de "téléphones portables les plus populaires au monde". "Comment poursuivre un tel succès? Je suis ravi de vous présenter nos deux iPhones les plus récents", et aussi "les téléphones les plus avancés au monde", a déclaré le patron d'Apple, Tim Cook, lors d'une présentation à San Francisco, avant de faire la démonstration d'un nouvel écran tactile, capable de réagir différemment selon l'intensité de la pression exercée par l'utilisateur. Baptisé 3D Touch par Apple, ce système, qui sera intégré dans le prochain système d'exploitation iOS 9, lancé le 16 septembre, permet à l'utilisateur de cliquer sur différents messages ou applications sans perdre de vue le "contexte général". "Ils ont l'air familier, mais nous avons tout changé avec ces téléphones", a assuré M. Cook. Les téléphones ont des écrans de respectivement 4,7 pouces de diagonale (environ 12 cm) et 5,5 pouces. Equipés de processeurs plus puissants que les générations précédentes, ils revendiquent une plus grande définition d'image et un nouveau type d'aluminium pour la coque, proposée en quatre couleurs (argenté, doré, "gris sidéral" et or rose). La caméra peut prendre notamment des photos en 12 mégapixels et des vidéos à la résolution 4k, revendiquant une définition d'image bien supérieure à la norme 1080p. Parmi les fonctionnalités les plus innovantes, Apple a fait la démonstration d'un système d'images animées (Live Photos), intégrant des sons, qui sera le réglage par défaut de la prise de photos. "On prend des photos comme d'habitude", a expliqué Phil Schiller, un vice-président d'Apple, "il s'agit toujours de photos, pas de vidéos, mais nous étendons la capture d'image aux instants juste avant et juste après". Apple a précisé que ces nouveaux téléphones seraient vendus à partir du 25 septembre dans une douzaine de pays dont les Etats-Unis, le Canada, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Chine, avec un système de pré-commande ouvert le 12 septembre. Il en coûtera à partir de 199 dollars pour l'iPhone 6S à 16 gigaoctets, et 299 dollars pour l'iPhone 6S Plus, avec un abonnement téléphonique.

