Paris (AFP). Rémunération de Combes: le Haut comité du gouvernement d'entreprise a transmis son avis

Le Haut comité du gouvernement d'entreprise a indiqué lundi avoir transmis son avis à Alcatel-Lucent sur la conformité de la rémunération de Michel Combes au code Afep-Medef, sans toutefois en révéler son contenu. L'organisme, dont la mission est de veiller au respect des règles que le patronat s'est fixées en matière de rémunération, "a demandé au conseil d'administration de cette société de lui communiquer à bref délai les suites qu'il entend donner aux recommandations contenues dans cet avis", affirme-t-il dans un communiqué. Contacté par l'AFP, le Haut comité du gouvernement d'entreprise (HCGE), chargé du respect de l'application du Code Afep-Medef, n'a pas souhaité donner de détails sur ses recommandations. Laurence Parisot, ancienne présidente du Medef, a toutefois affirmé que le HCGE avait soulevé plusieurs problèmes et demandé à Alcatel-Lucent d'y remédier. "Il s?est passé aujourd?hui quelque chose de très important: le Haut comité de gouvernement d'entreprise, dont je suis à l?origine, a rendu public un communiqué laissant clairement comprendre que les conditions du départ de Michel Combes ne respectaient pas le code Afep-Madef, et a demandé à Alcatel-Lucent de remédier à cette situation dans les plus brefs délais", a-t-elle déclaré sur BFM Business. "Le Haut conseil dans son communiqué ne rend pas public le détail de ses remarques mais laisse clairement comprendre qu?il y a des choses qui ne conviennent pas. Il n'y a aucun doute que la clause de non-concurrence pose un problème (?) et puis je crois qu?il y a aussi dans l'attribution des actions des éléments qui ne sont pas conformes ni à l'esprit, ni à la lettre du code", a-t-elle poursuivi. De son côté, Alcatel-Lucent a confirmé que "dès réception, le conseil d'administration examinera avec attention l'avis du Haut comité du gouvernement d'entreprise". "Le Conseil (d'administration) se réunira dans les meilleurs délais pour prendre sa décision en fonction de cet avis, des intérêts de l'entreprise et de ses parties prenantes françaises et internationales. Il rappelle la nécessité que cette décision se prenne en toute sérénité", a ajouté le groupe de télécommunications. Le HCGE avait été saisi le 1er septembre par le Medef et par l'Association française des entreprises privées (Afep) du cas de Michel Combes. Ce dernier, qui avait annoncé en avril avoir renoncé à un parachute doré de 2,4 millions d'euros, se retrouve pris depuis une dizaine de jours dans une polémique concernant sa rémunération chez Alcatel-Lucent, puisqu'il devrait toucher près de 14 millions d'euros sur trois ans sous forme d'actions alors qu'il vient de quitter ses fonctions pour prendre la présidence du Conseil d'administration de Numericable-SFR. L'Autorité des marchés financiers (AMF) examine également de son côté de possibles "irrégularités" dans ce dossier, tandis que le ministre de l'Economie a exprimé son "mécontentement", lors d'un entretien avec le nouveau PDG du groupe en début de semaine dernière.

