Paris (AFP). Conférence de presse de Hollande: Syrie, migrants et baisses fiscales

François Hollande se prononcera sur l'extension à la Syrie des frappes contre l'organisation Etat islamique lundi lors de sa 6e grande conférence de presse, au menu de laquelle figureront aussi l'accueil des réfugiés et des détails très attendus sur les baisses fiscales prévues en 2016. Selon le rituel désormais bien rôdé de ce rendez-vous semestriel, François Hollande fera face deux heures durant (de 11h00 à 13h00) à un parterre de plus 200 journalistes réunis à l'Elysée, en direct sur France 2 et les chaînes d'info. Le chef de l'Etat devrait se prononcer sur des frappes aériennes en Syrie contre Daech, alors que la menace terroriste reste toujours élevée en France, comme l'a rappelé l'attaque commise le 21 août dans un Thalys. Le président, qui a réuni vendredi un conseil restreint de défense, peut compter pour cela sur le soutien des ténors des Républicains, qui ont multiplié ce week-end les déclarations en faveur de cette option. La question de l'accueil des réfugiés sera "centrale" dans l'intervention présidentielle, a indiqué l'entourage de M. Hollande, qui devrait ainsi préciser ce que la France est prête à faire "pour mieux les accueillir", en particulier ceux fuyant la Syrie. Berlin et Paris ont lancé jeudi une initiative pour "organiser l'accueil des réfugiés et une répartition équitable en Europe". Sur le plan intérieur, le chef de l'Etat, qui reste impopulaire à un niveau historique, aura fort à faire pour redorer son image aux yeux des Français, même s'il est sorti des abysses d'il y a un an, lorsque sa cote avait chuté à 13%. Elle oscille dans les dernières études entre 18 et 27%. - Les modalités de la baisse fiscale - Selon un sondage Ifop publié dimanche, il serait éliminé dès le 1er tour en 2017, arrivant en 3ème position derrière Marine Le Pen quel que soit le candidat des Républicains. M. Hollande devrait préciser l'ampleur et les modalités de la baisse fiscale qu'il a annoncée le 21 août pour 2016, alors que son quinquennat reste pour l'heure marqué au fer rouge "du ras-le-bol fiscal". L'allègement, a priori ciblé sur l'impôt sur le revenu et concentré sur les classes modestes et moyennes, pourrait atteindre deux milliards d'euros, selon Les Echos. Il devrait aussi revenir sur son surprenant mea culpa concernant la suppression de la TVA sociale initiée par son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Des propos rapportés dans un ouvrage de la journaliste Françoise Fressoz qui ont laissé sceptique son propre camp. De même que son aveu d'avoir "engagé des réformes qui ne sont pas toutes de gauche", lui qui il y a six mois assurait avoir été un président de gauche "depuis le début" de son quinquennat. Sur le front de l'emploi, le président, qui a lié une nouvelle candidature en 2017 à l'inversion de la courbe du chômage, bénéficie d'une légère amélioration, même si le nombre de demandeurs d'emplois culmine toujours à plus de 3,5 millions. Au deuxième trimestre le taux de chômage calculé par l'Insee est resté stable à 10% de la population active. Sur le plan des réformes sociales, le président pourrait annoncer d'importantes évolutions sur l'assouplissement du code du travail. Le rapport de la mission Combrexelle sur ce sujet à hauts risques pour la gauche et les syndicats sera remis mercredi à Matignon. Le président de la République devrait aussi être amené à donner des précisions sur plusieurs questions concernant l'audiovisuel public: l'éventuelle réforme de la redevance réclamée par la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte, l'extension de la publicité jusqu'à 21H00, et le projet de chaîne publique d'information en continu. A trois mois de la 21ème Conférence climat, M. Hollande devrait sans surprise battre le rappel pour ce rendez-vous, dont il a fait un enjeu de son quinquennat. Les négociateurs de l'ONU ont décidé de proposer en octobre un nouveau texte "cohérent" et "concis" pour tenter d'accélérer le processus de préparation.

