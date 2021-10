Paris (AFP). François Hollande ouvre la voie à des frappes françaises en Syrie

François Hollande a ouvert la voie lundi à des frappes aériennes françaises contre le groupe État islamique en Syrie et annoncé l'accueil de 24.000 réfugiés en France, se montrant moins audacieux sur le plan économique, en dépit de l'annonce d'une baisse d'impôts de 2 milliards. Le président de la République a profité de sa 6e conférence de presse depuis 2012 pour confirmer une nouvelle baisse d'impôts pour 2016, après celle touchant 9 millions de Français en 2015. L'année prochaine, "plus de 8 millions de foyers" en bénéficieront, pour un montant total de "plus de 2 milliards d'euros" via une nouvelle baisse de l'impôt sur le revenu, a-t-il indiqué. Dès le début de ce rendez-vous semestriel avec la presse, François Hollande a annoncé que des vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie débuteraient dès mardi et que le Parlement serait consulté sur ce sujet. Le Premier ministre Manuel Valls a précisé dans la soirée à Canal+ que ce débat "sur l'engagement de la France" aurait lieu mardi 15 septembre. Ces vols de reconnaissance "permettront d'envisager des frappes contre Daech, en préservant notre autonomie d'action et de décision", a expliqué M. Hollande. Mais il a écarté tout envoi de troupes aux sol, estimant que ce serait "inconséquent et irréaliste". Le chef de l?État a également semblé plus conciliant qu'à l'accoutumée avec la Russie, acteur clé du conflit syrien, se disant prêt à plaider pour la levée des sanctions frappant Moscou en cas de progrès significatifs dans le dossier ukrainien. Une réunion entre la France, la Russie et l'Allemagne aura lieu avant l'Assemblée générale des Nations Unies fin septembre. Devant quelque 200 journalistes réunis à l?Élysée pendant près de deux heures, M. Hollande a longuement expliqué sa décision d'accueillir 24.000 réfugiés en France, sur les 120.000 que la Commission européenne a proposé de répartir dans les États membres. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve réunira les maires dès samedi pour organiser cet accueil, prévu sur les deux prochaines années, "de manière digne et sérieuse", a-t-il dit. Affichant avec insistance sa solidarité avec Angela Merkel, il a rappelé que c'est avec la chancelière allemande qu'il avait proposé "un mécanisme permanent et obligatoire d'accueil des réfugiés" en Europe. Il a implicitement critiqué la Hongrie pour la construction d'une clôture à sa frontière avec la Serbie, dressant un parallèle avec l'attitude ouverte de l'Europe occidentale vis-à-vis des pays de l'Est lors de la chute du mur de Berlin. Dans la soirée, M. Hollande s'est entretenu au téléphone avec le Premier ministre britannique David Cameron. Selon un communiqué de l'Elysée, ils ont "évoqué la Syrie et le renforcement de l'action de la France et du Royaume-Uni pour se coordonner dans leur lutte contre Daech et travailler en parallèle à une transition politique ordonnée". Ils ont également échangé leurs vues sur la crise migratoire. - "Les risques d'échec" de la COP21 - Toujours sur le plan international, le chef de l?État a lancé un avertissement sur les "risques d'échec" de la conférence climat, plaidant pour "un préaccord sur la question du financement" afin de parvenir à un succès en décembre à Paris. Il se rendra début novembre en Chine pour lancer "un appel" avec le président Xi Jinping. M. Hollande a également confirmé une prochaine réforme visant à "rendre lisible" le code du travail et à donner "toute la place nécessaire à la négociation collective et aux accords d'entreprises", mais sans toucher aux 35 heures. En dépit de récents propos rapportés, il a réfuté regretter la suppression en 2012 de la TVA sociale décidée par Nicolas Sarkozy. "Ça aurait été plus facile (de ne pas la supprimer) mais je ne l'ai pas fait", a-t-il dit, soulignant avoir tenu un engagement de campagne. Il a aussi profité de cette prise de parole pour fermer la porte à un élargissement de la redevance télévisée aux "objets connectés". - 2017 n'est pas une "obsession" - Pour 2017, M. Hollande, visiblement agacé par plusieurs questions sur la politique française, a de nouveau lié une éventuelle candidature à un second mandat à une diminution durable du chômage, "une exigence morale". Mais le chômage ne devrait pas baisser dès cette année, a-t-il concédé, assurant que la croissance de l'économie française atteindrait "sûrement un peu plus de 1% en 2015" et "1,5% en 2016". Jurant que sa candidature en 2017 n'est pas une "obsession", il a mis la gauche en garde contre "la dispersion", qui pourrait signifier sa "disparition". Après quatre revers successifs depuis les municipales de 2014, la majorité subira un nouveau et dernier test avant 2017 à l'occasion des régionales en décembre. Les annonces du chef de l'Etat n'ont pas trouvé grâce auprès du parti Les Républicains, qui a dénoncé une "absence dramatique de vision et d'ambition".

