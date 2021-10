Sortir en région: mardi 22 mars

A Cherbourg c'est le lancement du trophée de l'île Pelée ce rendez-vous nautique rassemble des étudiants venus de toute l'Europe. Ces 200 étudiants-marins naviguent tous sur le même type de bâteau et avec le même matériel. Le 16ème trophée de l'île Pelée jusqu'à dimanche en rade de Cherbourg.



Les professionnels de l'hôtellerie-restauration, accompagnés des partenaires de l'emploi, de la formation et les collectivités vous donnent rendez-vous au second forum de l'hôtellerie-restauration à l'hôtel Mercure de Caen. Jusqu'à 17h découvrez les métiers de l'hôtellerie-restauration, pensez à venir avec votre CV au Mercure, Place Courtonne



A l'occasion de la semaine contre le cancer les 3 comités de Basse-Normandie s'unissent et vous donne rendez-vous au centre François Baclesse. Aujourd'hui des ateliers découvertes autour du sport, une semaine qui se poursuit avec jeudi l'entrainement des joueurs pro du SM Caen et la visite du centre de formation, toutes les informations à l'espace rencontre et informations du centre François Baclesse et au 02 31 45 50 64



Dans le cadre du festival "Spring" venez découvrir du cirque ce soir à la Brèche à Cherbourg, un spectacle de contorsionisme sur la famille et la folie c'est à 20h45



Cette semaine c'est la fête de l'internet, quelques villes de la région se mobilisent comme à Tourlaville, Fleury sur Orne, Avranches, Granville, St Sauveur le Vicomte, St James, Brécey ou encore le Teilleul, des initiations à la navigation sur internet, aux mails mais aussi la découverte des librairies et bibliothèques numériques, le web 2.0 (se prononce 2 point zéro) ou encore les réseaux sociaux.

Toutes les infos sur villes-internet.net



Demain mercredi c'est le carnaval des enfants à Avranches, les infos sur villes-avranches.fr



