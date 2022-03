Recette : ratatouille légère

Pour 4 personnes

Ingrédients

1 poivron rouge

2 courgettes nettoyées

1 petite aubergine

1 oignon pelé

2 tomates mûres

50 g de champignons de Paris nettoyés et découpés

200 ml de jus de tomate

1 c. à s. de basilic frais



Épépinez le poivron et ôtez-en les filaments blancs, puis tallez-le en petits dés. Tranchez les courgettes en rondelles épaisses et taillez l'aubergine en petits dés. Découpez l'oignon en anneaux.

Plongez les tomates dans de l'eau bouillante jusqu'à ce que leurs peaux se décollent. Otez les peaux des tomates, découpez-les en quartiers et retirez les pépins. Mettez tous les légumes, ainsi que les champignons, dans une casserole avec le jus de tomate et le basilic. Salez et poivrez.

Portez à ébullition, couvrez et laissez mijoter 15 minutes ou jusqu'à ce que les légumes soient tendres.

Sortez les légumes à l'aide d'une écumoire et disposez-les sur un plat. Portez de nouveau le liquide de cuisson à ébullition et faites bouillir 20 minutes, le temps qu'il épaississe légèrement. Salez et poivrez. Passez la sauce au tamis pour retirer les pépins restants et nappez les légumes.