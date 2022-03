Berlin (AFP). IFA 2015: les grandes tendances de l'électronique grand public à Berlin

Grand messe européenne de l'électronique, le salon IFA de Berlin a ouvert vendredi ses portes au public, avec des objets toujours plus connectés, de la plaque de cuisson au casque de vélo. Revue des tendances 2015. Les smartwatches retrouvent une allure de montre Incontournables cette année, les smartwatches s'affichent désormais plutôt rondes et davantage discrètes. Samsung, Motorola ou Huawei ont tous opté pour un cadran circulaire pour leurs dernières montres reliées à un smartphone, se démarquant de l'Apple Watch, ce qui devrait aider le marché à enfin décoller. "Le marché se développe lentement, mais pour les mobiles, cela avait été aussi comme ça: combien de personnes ont dit dans les années 1990 +Je n'aurai jamais besoin d'un mobile de ma vie ?+", rappelle le directeur de l'IFA Jens Heithecker. Priorité aux selfies Opération séduction à l'intention de ceux qui aiment se tirer le portrait. Le Vibe S1 de Lenovo a une double caméra à l'avant, censée permettre de magnifier ses selfies. Chez Huawei, le lecteur d'empreinte digitale à l'arrière du Mate S permet de faire son autoportrait, avec en plus un flash à l'avant. La photo prend aussi davantage de place chez les nouveaux smartphones. "Il faut maintenant que la qualité de la photo soit au niveau de celle d'un appareil photo compact", explique le directeur de Sony Mobile France Jean-Raoul de Gelis, à l'occasion du lancement du Xperia Z5. Une maison toujours plus intelligente Les appareils de la maison contrôlables via une application de smartphone se multiplient. Samsung fait miroiter une routine simplifiée avec une maison entièrement programmée pour tout mettre en marche quand il faut. Mamie est arrivée en avance, vous n'êtes pas encore rentré? Pas de souci, la porte d'entrée peut être ouverte à distance. Et comme chez Siemens et Miele, la machine à laver se met en marche en direct du bureau. Chez l'italien Cuciniale, la plaque de cuisson prend ses ordres du portable, et adapte la cuisson du steak aux préférences de l'utilisateur, saignant ou à point. Le senseur du français Parrot prend soin de vos plantes, avec un sms quand il faut les arroser. Un lecteur au secours de la TV très haute définition Encore très chers, les téléviseurs très haute définition Ultra HD sont jusqu?ici boudés par les consommateurs, avec peu de contenus disponibles. Samsung s'attaque à ce dilemme avec un premier lecteur Blu-Ray compatible Ultra HD. "Cela aide (les ventes de téléviseur) parce que c?est la meilleure expérience visuelle que vous pouvez obtenir, mais ce n?est pas une recette miracle", estime Paul Gray, analyste chez IHS. Les consommateurs continuent selon lui de préférer la facilité des services streaming, qui ne proposent pas de films en Ultra HD. 3D sous tous les angles Après les téléviseurs, c'est au tour du son de se déployer en trois dimensions, devant et sur les côtés comme avant, mais également au dessus, immergeant complètement le téléspectateur dans ce qu'il regarde. Les imprimantes 3D attirent toujours les regards, avec cette année, un modèle de XYZprinting qui imprime en trois dimensionsde la nourriture. L'idéal pour épater avec des biscuits aux formes originales. Séduire les "gamers" L'IFA s'adresse cette années aux joueurs de jeu vidéo, un public qui exige rapidité et graphismes sans faille. Le chinois Lenovo a dévoilé son nouvel ordinateur portable dédié aux "gamers", ideap Y700. Le taïwanais Acer présente deux nouveaux portables de sa gamme Predator, et une tablette haute performance. Le grand spécialiste du segment Asus n'a pas attendu la Paris Game Week fin octobre pour présenter son nouveau modèle "gamers", le ROG G752. Les casques de réalité virtuelle se multiplient, avec des nouveaux modèles du spécialiste allemand de l'optique Zeiss, du japonais Sony et du taïwanais HTC.

