Paris (AFP). Le sauveur de Canal+ cède son fauteuil au Monsieur média de Bolloré

Un quasi-inconnu remplace un spécialiste: Bertrand Méheut, président du directoire et artisan du redressement de Canal+ qu'il dirigeait depuis 13 ans, a cédé la place jeudi à Jean-Christophe Thiery, président de Bolloré Media et de l'institut de sondage CSA, considéré comme un proche de Vincent Bolloré. Bertrand Méheut n'aura finalement pas connu le sort de son ancien numéro deux Rodolphe Belmer. Si le directeur général a été limogé du groupe et remplacé par Maxime Saada, le désormais ex-président du directoire reste à Vivendi et "conseillera Vincent Bolloré sur les importants développements que Vivendi souhaite voir réalisés par le Groupe Canal+", a indiqué Vivendi dans un communiqué. Un signe de reconnaissance pour celui qui a "opéré le spectaculaire redressement et transformé l'entreprise pour en faire le premier groupe de médias français, leader dans ses métiers de la télévision et du cinéma". Entré en 2002 comme directeur-général (avant d'être nommé PDG l'année suivante), l'ancien patron d'une filiale de l'ex-Rhône-Poulenc, nouveau venu à l'époque dans le monde de la télé, se voit alors confier la mission de redresser un Canal+ au bord de la faillite, avec un endettement atteignant les 5 milliards d'euros. Treize ans après, Bertrand Méheut est le dirigeant qui a connu la plus grande longévité à la tête de Canal+, laissant à son successeur un groupe de dimension internationale (implanté en Afrique, au Vietnam et en Pologne), diversifié dans la télé gratuite généraliste (D8, D17), dans le numérique et aux comptes équilibrés. L'ingénieur de formation de 63 ans, pourtant sans expérience dans l'audiovisuel à son arrivée à la chaîne cryptée, a réussi à faire passer le nombre d'abonnés de 8,3 à 16 millions. Parmi ses gros coups, l'élimination de TPS, concurrent de son bouquet satellite, grâce notamment à la surenchère sur l'acquisition exclusive des droits de la Ligue 1 de football pour un montant de 600 millions par an, un record à l'époque. Bousculé aujourd'hui par la concurrence du géant américain de la vidéo à la demande par abonnement Netflix sur le cinéma et les séries, et de BeIn Sports dans le domaine sportif, Canal+ arrive désormais dans "sa troisième vie". "Bertrand Méheut a fait un parcours depuis 2002 étonnant qui est à saluer", souligne à l'AFP Pascal Lechevallier, consultant média. "Sauf qu'une nouvelle ère s'ouvre pour le groupe Canal+: celle-ci ne peut se faire que sous l'autorité de Bolloré et de ses équipes." - 'Homme de confiance' - Pour lui succéder, Vincent Bolloré mise sur Jean-Christophe Thiery, 47 ans. S'il est inconnu du grand public, ce diplômé de l'ENA passé dans l'administration, notamment au ministère des Finances, n'est pas un novice dans le secteur audiovisuel. Entré en 2001 dans le groupe Bolloré pour y développer le pôle média, il participe l'année suivante à la création de la chaîne Direct 8, prépare sa candidature à la télévision numérique terrestre et accompagne son lancement. Il achève ensuite, avec Yannick Bolloré, la création du pôle audiovisuel constitué de Direct 8, puis de Direct Star, racheté en 2010 au groupe Lagardère. "Monsieur média" du groupe de l'industriel breton, Jean-Christophe Thiery a également piloté en 2007 le lancement du quotidien gratuit "Direct Matin", avant de prendre la présidence de Bolloré Media en 2008. Il en a fait le deuxième quotidien gratuit de France, derrière 20 Minutes, avec 850.000 exemplaires diffusés en Ile-de-France et dans 9 éditions locales. Signe de son ascension dans le groupe Bolloré, il a été nommé en avril 2015 PDG de l'institut de sondage CSA. "C'est toujours lui qui a été l'homme de confiance de Vincent Bolloré sur la partie médias", remarque Pascal Lechevallier. "Si on fait le parallèle avec la nomination d'une certaine personne qui vient d'arriver à la présidence d'une chaîne publique, je pense que l'expérience média de Jean-Christophe Thiery est sans doute supérieure", a-t-il ajouté, dans une référence transparente à Delphine Ernotte, qui a fait tout sa carrière chez l'opérateur télécom Orange.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire