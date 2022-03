Paris (AFP). Les agriculteurs en colère roulent vers Paris

Six convois de plus de 1.500 tracteurs avançaient vers Paris jeudi matin pour exprimer la colère du monde paysan et réclamer des aides face à l'effondrement de leurs revenus. Vers 6h30, les engins et des autocars remplis d'agriculteurs convergeaient ou commençaient à atteindre les principaux péages d'accès à la capitale, alignés sur une seule file pour limiter la gêne occasionnée, respectant ainsi le mot d'ordre de leurs syndicats. La plupart ont bivouaqué à quelques dizaines de km de la capitale pendant la nuit, notamment un convoi formé des Normands et des Bretons, en route pour certains depuis mardi avec pour objectif commun, la Place de la Nation. Prévenus par la préfecture de police qui les a invités à emprunter les transports en commun, les habitants de la région parisienne ont pris leurs dispositions, selon le CNIR: "Pour l'instant, ça circule normalement", a-t-il indiqué en relevant un moindre nombre de voitures et seulement 17 kilomètres de bouchons cumulés en région parisienne à 06H45. L'objectif des agriculteurs n'est pas de bloquer les routes mais, vu la vitesse réduite des tracteurs (35 km/h environ), ce déplacement prendra forcément des allures d'opération escargot et la gêne est attendue un peu plus tard aux abords du périphérique. La circulation sera donc fortement ralentie sur les autoroutes en direction de la capitale jusqu'en début d'après-midi, a averti la préfecture. Les agriculteurs devraient réemprunter les mêmes itinéraires en fin de manifestation, encombrant les autoroutes dans le sens Paris-province l'après-midi. Mais leur départ immédiat n'est pas garanti: certains agriculteurs n'excluent pas de camper sur place s'ils ne sont pas satisfaits des réponses apportées par le gouvernement à leurs revendications. Il ne s'agira pas d'un "défilé folklorique ni d'une parade de tracteurs () Les agriculteurs sont déterminés", insiste Dominique Barrau, secrétaire général de la FNSEA, 1er syndicat agricole du pays. Après la série de crises qui ont frappé tour à tour les productions laitière, bovine et porcine, la FNSEA et les Jeunes agriculteurs (JA) ont appelé les paysans à crier leur désarroi dans les rues de la capitale "pour éviter que l'agriculture française ne parte en liquidation". "On ne lâchera rien, je pense que les Parisiens nous soutiendront" confiait cette nuit Dimitri Ducher, 29 ans, éleveur de porcs à Plouigneau, en route depuis deux jours et deux nuits, qui se dit "déterminé" malgré la fatigue. Au dernier pointage de la FNSEA mercredi, "1.512 tracteurs" ont été enregistrés dans les convois partis de l'Ouest, du Massif Central, du Val-de-Loire, de Bourgogne et de Rhône-Alpes. Quelque 4.000 à 5.000 agriculteurs devaient aussi rejoindre la capitale en autocars et en train. Ensuite les tracteurs resteront stationnés place de la Nation. Une délégation se rendra à l'Assemblée nationale, escortée d'une dizaine de tracteurs. Puis les principaux dirigeants syndicaux seront reçus par le Premier ministre, Manuel Valls. Après plus de 500 actions syndicales cet été, FNSEA et JA attendent un "engagement de la part des pouvoirs publics" en faveur des exploitants aux trésoreries exsangues. - 'année blanche' - En premier lieu, ils réclament un "année blanche pour les traites bancaires afin de redonner du souffle aux exploitations et de leur permettre de payer leurs fournisseurs", selon Dominique Barrault, secrétaire général de la FNSEA. Par ailleurs, les agriculteurs attendent une réponse à leur demande de moratoire sur les normes, environnementales notamment, dont ils dénoncent l'empilement bureaucratique. Ils estiment que la France "va au delà des contraintes européennes" dans sa transposition des textes communautaires. Dans un entretien au Figaro, le président de la FNSEA, Xavier Beulin qui rencontrera le Premier ministre à la mi-journée indique qu'il "espère pouvoir faire des annonces vers 15H00 devant les troupes à la Nation".

