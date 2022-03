Le démarrage de l'EPR de Flamanville repoussé à 2018

EDF confirme ce jeudi 3 septembre le report du démarrage de l'EPR de Flamanville d'une année, confirmant une information du Figaro. Jean-Bernard Levy, président de l'entreprise, annonce "le chargement du combustible et le démarrage du réacteur au 4ème trimestre 2018".

Le nouveau calendrier présenté par EDF s'établit ainsi :

- la finalisation des montages mécaniques du circuit primaire au 1er trimestre 2016,

- l’achèvement des montages électromécaniques et le début des essais d’ensemble au 1er trimestre 2017,

- le chargement du combustible et le démarrage du réacteur au 4ème trimestre 2018.

"J’ai pris le temps d’analyser en détail le projet de l’EPR de Flamanville et j’ai une totale confiance en sa réussite, a indiqué Jean-Bernard Levy. C’est une priorité pour EDF et un enjeu majeur pour la filière nucléaire française et son rayonnement à l’international."

Comme le prévoyait Le Figaro, la facture elle aussi a gonflé : 10,5 milliards d'euros, soit un montant multiplié par 3,5 depuis le début de la construction (il était au départ estimé à 3,2 milliards).

Si ce tarif n'étonnera pas ceux qui suivent le dossier, car déjà évoqué à plusieurs reprises, notamment par les associations nucléaires, la date de 2018 pose question.

Quid du décret de 2007 ?

En effet, le décret gouvernemental de création d'exploitation, publié le 11 avril 2007, prévoyait explicitement un délai de 10 ans "pour réaliser le premier chargement en combustible nucléaire du réacteur", c'est à dire la mise en service. Déjà, dès novembre 2014, alors que le report en 2017 venait d'être annoncé, l'association anti-nucléaire le Crilan indiquait que si ce délai de 10 ans était dépassé, il faudrait refaire la procédure administrative... Avec sûrement de nouveaux retards à la clé.