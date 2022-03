Kiev (AFP). Ukraine: un 2e policier succombe à ses blessures après les heurts à Kiev

Un second policier a succombé mardi à ses blessures au lendemain des affrontements devant le parlement à Kiev entre forces de l'ordre et militants d'extrême droite opposés à une réforme constitutionnelle octroyant plus d'autonomie aux régions séparatistes prorusses de l'Est, a annoncé le ministre de l'Intérieur. "Encore un membre de la Garde nationale a succombé à ses blessures suite à l'explosion d'une grenade () Cela fait mal", a écrit sur son compte Twitter le ministre ukrainien de l'Intérieur Arsen Avakov. Ce mort porte le bilan des violences à deux policiers tués et 141 personnes hospitalisées.

