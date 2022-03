Bruxelles (AFP). La manifestation meurtrière en Ukraine très préoccupante

La violence entre manifestants d'extrême droite et policiers à Kiev en marge d'un vote au parlement sur l'autonomie des régions séparatistes, qui a causé la mort d'un membre de la garde nationale, a été qualifiée mardi de "très préoccupante" par l'Union européenne. "Ce processus ne doit pas être mis en danger par la violence. Les incidents d'aujourd'hui sont très préoccupants", a indiqué la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini dans un communiqué. Elle a soutenu le gouvernement ukrainien, jugeant que le projet de loi "facilitera la mise en oeuvre des accords de Minsk" qui prévoient, outre un cessez-le-feu, une plus grande autonomie pour les régions tenues par les séparatistes dans l'est de l'Ukraine.

