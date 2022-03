Pékin (AFP). Mondiaux d'athlétisme: trois Français en finale du 110m haies, une première

Trois hurdlers français, Dimitri Bascou, Pascal Martinot-Lagarde et Garfield Darien, sont vendredi en finale des Mondiaux de Pékin, une première dans l'histoire. Sur les haies hautes, la France fait mieux que les Etats-Unis, qui comptent deux représentants, avec aussi une opposition de style, tant l'école technique tricolore est réputée. "Trois Français en finale, c'est beau, c'est historique et c'est une force pour demain", a commenté Martinot-Lagarde, dit +PLM+, repêché au temps comme Darien. Les +Frenchies+ auront fort à faire avec les US boys Aries Merritt, le champion olympique dans l'attente d'une greffe de rein, et David Oliver, le tenant du titre mondial. Chahutés depuis le début des compétitions, les Etats-Unis abattront leurs meilleurs atouts ce vendredi. - Le costaud d'Eugene - Cette septième journée va aussi voir l'Américain Ashton Eaton, l'homme fort du décathlon, descendre dans l'arène après deux ans de pause. Eaton n'a pas disputé les +dix travaux d'Hercule+ depuis son titre mondial en août 2013 à Moscou, ayant renoncé fin mai à Götzis (Autriche), La Mecque des épreuves combinées, en raison de douleurs au dos. Pourtant le costaud d'Eugene (Oregon) n'est pas resté inactif. En 2014, il s'est adonné au 400 m haies -course hors décathlon-, signant un remarquable 48 sec 69 à Glasgow. En 2015, il a préparé son retour en participant à des épreuves individuelles, améliorant notamment ses records personnels au 400 m (45.55) et à la perche (5,40 m). Le recordman du monde (9039 pts) devra surtout se garder de son compatriote et meilleur ennemi Trey Hardee, double champion du monde 2009 à Berlin et 2011 à Daegu, où Eaton avait pris la médaille d'argent. Sur les haies hautes au féminin, une certitude: ce sera un succès +stars and stripes+, avec les Américaines qui survolent la concurrence, d'autant que la championne olympique australienne Sally Person, blessée à un poignet, est forfait. - Nouveau nom - Le 200 m se cherche une nouvelle patronne. En effet, l'Américaine Allyson Felix, la reine du demi-tour de piste, triple championne du monde (2005/2007/2009) et or olympique en 2012, a choisi de disputer le 400 m qu'elle a remporté jeudi. Comme la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, triple championne du monde du 100 m, a renoncé à doubler, et que sa compatriote Veronica Campbell-Brown ne paraît pas au mieux, ce sera un nom nouveau qui s'affichera en premier sur le tableau. La Néerlandaise Dafne Schippers, dauphine de Fraser-Pryce sur 100 m lundi, peut ramener l'Europe sur le trône. L'ex-heptathlète sera à la lutte avec la Jamaïcaine Elaine Thompson et la Britannique Dina Asher-Smith. La longueur dames sera orpheline de l'Américaine Brittney Reese, dominatrice de la discipline depuis 2009. La sauteuse aux chaussettes rouges, qui avait tout gagné depuis, ne s'est pas qualifiée jeudi, étant incapable de dépasser 6,39 m.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire