Pékin (AFP). Mondiaux d'Athlétisme: Bolt toujours plus haut, Tavernier voit loin

Le Jamaïcain Usain Bolt a de nouveau fait le plus grand bien à l'athlétisme en dominant l'Américain Justin Gatlin, suspendu à deux reprises pour dopage, jeudi sur le 200 m des Mondiaux de Pékin, où la Française Alexandra Tavernier a décroché le bronze au marteau. Au triple saut messieurs et au marteau dames, la soirée a été historique avec des performances exceptionnelles réalisées par l'Américain Christian Taylor et la Polonaise Anita Wlodarczyk. En un demi-tour de piste, les amoureux de l'athlétisme ont oublié les affres du dopage qui secouent actuellement la Fédération internationale et de nombreux pays comme la Russie et le Kenya. Grâce à Bolt, c'est l'idée d'un athlétisme où l'on peut triompher sans dopage - jusqu'à preuve du contraire - qui a pris le dessus jeudi, comme dimanche soir en finale du 100 m. Car si Gatlin, deux fois suspendu pour un total de cinq ans, l'avait emporté, cela aurait aurait posé question. Quelle que soit l'honnêteté de l'Américain, désormais. Les plus optimistes s'enthousiasmeront donc de cette justice sportive, qui n'a prêté à aucune discussion. Alors que Bolt s'était imposé d'un petit centième sur 100 m, il a cette fois-ci pris ses distances avec Gatlin dans les 50 derniers mètres pour gagner en 19 sec 55/100e (dixième chrono de tous les temps sur la distance) contre 19 sec 74/100e pour Gatlin. Le Sud-africain Anaso Jobodwana (19.87) complète le podium. Bolt conforte son statut d'athlète le plus médaillé (12) et plus titré (10) de l'histoire des Mondiaux. Au sortir d'une courbe supersonique, les deux hommes étaient encore quasiment au coude à coude pour les derniers 100 m. Mais Bolt, justement, est bien plus à l'aise sur le demi-tour de piste que sur 100 m. Lui qui a débuté sa carrière en faisant quelques 400 m, a continué à livrer son incomparable foulée tandis que Gatlin se crispait. - La force de caractère de Tavernier - Le sextuple champion olympique est un ogre du sprint, et l'icône absolu de sa discipline. "Un seigneur. Je vous avais dit les gars que je le ferai", a pu se griser Bolt, dont la souriante arrogance a tout de légitime. "C'est ma quatrième médaille d'or sur le 200 m, c'est un grand accomplissement", a-t-il ajouté, laissant planer un peu de doute quant à sa participation samedi au relais 4x100 m jamaïcain. "Nous avons une réunion demain (vendredi) et on verra". A 29 ans, et alors que nombre d'observateurs le pensaient sur la pente descendante, Bolt a répondu de la plus brillante des manières, à un an des jeux Olympiques de Rio. On ne sait encore si c'est la trajectoire qui attend la jeune Alexandra Tavernier. Mais en décrochant la médaille de bronze du lancer du marteau, à 21 ans et pour ses premiers Mondiaux chez les grandes, elle a en tout cas ramené le sourire dans le clan français. Avec 74,02 m à son premier essai, la championne du monde junior 2012 a montré une force de caractère qui peut l'emmener loin.

