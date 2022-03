Paris (AFP). Chaleur et tourisme franco-français, ingrédients d'une saison estivale très positive

Une météo exceptionnelle et des Français qui ont pris leurs vacances en France: la saison estivale se boucle sur un bilan très positif pour le tourisme dans l'Hexagone, qui a aussi bénéficié de la désaffection des pays arabes. Avec deux vagues de chaleur, juillet 2015 a été le troisième mois de juillet le plus chaud depuis 1900, selon Météo France. Des conditions idéales qui ont fait bondir les réservations de dernière minute ainsi que les courts séjours, pas forcéments prévus. Dès le 20 août, Laurent Fabius, ministre en charge du Tourisme, annonçait des tendances "excellentes" pour l'été, indiquant que les Français avaient "dans une large mesure choisi la France" mais aussi que "malheureusement, l'insécurité redoutée dans les pays du sud avait joué un rôle avec un report des clientèles étrangère et française sur l'Hexagone", en référence notamment aux attentats de Sousse et Tunis ces derniers mois. Des tendances confirmées par une analyse conjoncturelle des Offices de Tourisme de France, du Réseau National des Destinations Départementales (Rn2D), de l?Association Nationale des Maires des Stations de Montagne et d'Atout France, qui annoncent "un bilan très positif pour l'été 2015". "Quelque 77% des Français ont choisi de passer leurs vacances en France, un niveau très élevé par rapport aux autres années", détaille à l'AFP Didier Arino, directeur du cabinet Protourisme qui recueille des données émanant de plus de 900 professionnels français (campings, résidences, hôtels, gîtes, villages vacances). Il fait état d'une hausse "très forte" comprise entre 3,5% et 4% des "nuitées marchandes" (hors hébergement dans la famille ou chez des amis) depuis le 1er juillet: "c'est une très belle saison qui a profité à quasiment tous les types d'hébergement, et à tout le littoral: la Côte d'Azur et la Bretagne bien sûr mais aussi l'Aquitaine, le bassin d'Arcachon et le pays Basque". - Îles grecques et espagnoles - Sur la Côte d'Azur, la fréquentation touristique devrait faire un bond de 3% sur avril-octobre, avec pour le seul mois de juillet un trafic passagers en augmentation de 5,1% à l'aéroport de Nice, selon le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes Eric Ciotti. La montagne a également tiré son épingle du jeu en attirant des vacanciers avides de fraîcheur, la Savoie et la Haute-Savoie faisant par exemple état d'une progression de 7 points de la fréquentation de ses campings. "C'est une très belle saison qui montre que la montagne sait aussi attirer l'été", salue Claude Camet, vice-président de la région Rhône-Alpes. En Auvergne aussi, le comité du tourisme évoque "une saison record", dont les campings font partie des "grands gagnants". "La saison semble avoir été un peu meilleure que 2014" dans les campings, concède Guylhem Féraud, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, qui rappelle cependant que l'été dernier avait été "une année record en nombre de nuitées". La location de mobile-home, en constante progression ces dernières années, se stabilise tandis que le camping traditionnel sous la tente reprend des couleurs. L'hôtellerie classique a de son côté vu sa fréquentation s'améliorer de 0,5 point et son chiffre d'affaires de 4,6% sur la période 1er juillet/24 août selon le cabinet spécialisé MKG, avec un pic pour la Côte d'Azur dont la fréquentation a bondi de 4,2 points et les tarifs hôteliers de 16,4%, "conséquence notamment de la météo, de la forte présence des clientèles moyen-orientales sur la saison et de la venue du roi saoudien" à Vallauris. Du côté des Français partis à l'étranger, le tiercé gagnant est l'Espagne, l'Italie et la Grèce: les 42 clubs Marmara, marque de TUI, font par exemple état à fin août de +26%, +23% et +11% de réservations respectivement sur ces destinations, avec de "très belles performances des îles grecques (Crète, Rhodes, Corfou, etc.) et espagnoles (Baléares et Canaries)". A contrario, "les destinations non européennes (Turquie, Maroc, Tunisie) stagnent sur la même tendance que le mois de juillet (-39%)" chez Marmara, une tendance confirmée par le baromètre Snav/Atout France qui faisait état pour juillet d'une baisse de 35% du nombre de départs pour la Tunisie, et de 19% pour la Turquie.

