Paris (AFP). Saison estivale: le beau temps a favorisé le tourisme en juillet

Sa, la France comme d'autres pays européens bénéficiant aussi de la désertion des pays musulmans. "Juillet a été très bon en France et à l'étranger, avec beaucoup de départs liés à l'effet canicule, et l'envie d'aller au bord de la mer, de fuir la pollution des villes", résume à l'AFP Jean-Pierre Mas, président du syndicat des agences de voyage (Snav). Et même si l'été 2015 fait suite à "trois années de baisse et qu'on est donc dans un phénomène de rattrapage", la saison a démarré en flèche et déjà fait grimper le chiffre d'affaires du secteur tourisme de 4,5% entre début mai et mi-juillet, estime Didier Arino, directeur du cabinet Protourisme qui recueille des données émanant de plus de 900 professionnels français (campings, résidences, hôtels, gîtes, villages vacances). "C'est énorme comme progression", résume-t-il, soulignant notamment que la bonne météo a "favorisé le littoral et les courts séjours". "Notre chiffre d'affaires est en croissance de 40% sur la France en juillet", confirme Laurent Salanié, directeur général de Weekendesk, site spécialisé dans la réservation hôtelière pour les weekends et séjours de courte durée. La canicule a eu "un vrai effet de +boost+ surtout pour la première quinzaine qui habituellement n'est pas la plus chargée, avec beaucoup de toute dernière minute de citadins voulant fuir la chaleur", résume-t-il. Côté hôtellerie, le principal syndicat l'Umih fait état de situations "très disparates" mais dit s'attendre à "une stabilité" pour juillet, "voire une légère hausse de fréquentation pour les régions Provence-Alpes-Côte-d'azur, Bretagne et Normandie". La clientèle française "est au rendez-vous cette année dans l'Hexagone, venant renforcer les touristes étrangers et principalement européens" mais les dépenses des Français sont en baisse car ils "privilégient l'hébergement non-marchand (chez des proches, NDLR) et rognent sur les sorties au restaurant", selon l'Umih. Le réseau Gîtes de France, et ses quelque 60.000 hébergements, indique avoir atteint un taux d'occupation de 74% en juillet, contre 67% l'année dernière. La canicule a notamment généré "énormément d'appels sur la semaine du 14 juillet: nos hébergements, situés à 81% en milieu rural, sont souvent associés au vert", reconnaît la directrice générale Anne-Catherine Péchinot. - 'l'hyper dernière minute' - Belambra (58 clubs de vacances en France) évoque un mois de juillet "exceptionnel" avec un taux d'occupation de 84,7% "jamais atteint" et un chiffre d'affaires en progression de 13%. Même tendance dans les campings, la chaîne Sunelia (32 sites en France) attendant un chiffre d'affaires en hausse de 8%. "La situation dans les pays du Maghreb et en Grèce contribue en partie aux résultats de la saison", souligne le directeur Marc Canavaggia. Après les attentats de Sousse et de Tunis ces derniers mois, la Tunisie, mais aussi le Maroc et la Turquie, souffrent d'une désertion des touristes français comme étrangers. "Plus d'un million de Français ne vont plus en Tunisie et se sont donc reportés sur la France, notamment la Bretagne et la Normandie, mais aussi beaucoup sur le Portugal. Sans oublier que l'Hexagone a également récupéré des Allemands et Britanniques qui ne vont plus dans les pays musulmans", résume Jean-Pierre Nadir, président du portail easyvoyage.com. "Les destinations européennes bénéficient du report massif des clients qui avaient réservé pour partir en Tunisie", confirme Pascal de Izaguirre, président du groupe TUI France. Les 42 clubs Marmara, marque de TUI, affichent un taux de remplissage de 93% en juillet et des réservations en hausse: +25% pour l'Espagne, +20% pour l'Italie et +10% pour la Grèce, tandis que les destinations non-européennes (Tunisie, Maroc et Turquie) restent à la traîne avec -40%. "Il y a un engouement pour la Grèce, le Portugal, les Canaries et les Seychelles; juillet avait commencé timidement mais va être très positif à cause de l'+hyper dernière minute+, tendance qui rend très difficile l'anticipation des comportements" des vacanciers, conclut Corinne Louison, directrice générale adjointe de Directours, spécialisé en voyages sur-mesure.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire