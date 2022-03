Washington (AFP). Etats-Unis: deux journalistes abattus en direct, le tueur est mort

Un homme a froidement abattu mercredi en direct deux journalistes d'une chaîne de télévision locale américaine et a filmé lui-même la scène dont il a publié les vidéos sur les réseaux sociaux. Le tueur a succombé en début d'après-midi à une blessure par balle qu'il s'est lui-même infligée. Ancien collègue des journalistes, il a justifié son geste dans un long manifeste décousu envoyé à la chaîne ABC, disant avoir souffert de discriminations parce qu'il était Noir et homosexuel. Ce drame, qui relance l'éternel débat sur l'accès aux armes à feu aux Etats-Unis, a été évoqué par la Maison-Blanche, appelant une nouvelle fois mercredi le Congrès à légiférer pour mieux encadrer leur vente et leur utilisation. La reporter Alison Parker, 24 ans, et le caméraman Adam Ward, 27 ans, de la chaîne WDBJ7, ont été abattus alors qu'ils interviewaient une femme en extérieur non loin de Roanoke en Virginie (est), à environ 385 kilomètres de la capitale Washington. Sur les images d'abord diffusées en direct par la chaîne, on voit la journaliste crier lorsque des tirs sont entendus. Puis la caméra tombe au sol, les coups de feu retentissant encore. La caméra filme les jambes du tireur. Un arrêt sur image le montre, pointant l'arme vers le sol. On ne voit pas de sang. Sur le plateau, la présentatrice de l'émission réagit avec stupeur face aux images. - Un ancien collègue en colère - Pris en chasse par la police toute la matinée, le tireur a finalement été retrouvé blessé par balle dans son véhicule après être sorti de route. Il est mort en début d'après-midi à l'hôpital. Identifié comme étant Vester Lee Flanagan II, 41 ans, qui travaillait aussi sous le nom de Bryce Williams, il a non seulement commis son meurtre en direct mais a aussi filmé lui-même la scène dont il a diffusé des vidéos sur ses comptes Twitter et Facebook. Sur l'une d'elles, on le voit derrière le caméraman brandir un pistolet en visant la journaliste qui, souriante, interviewe une autre femme. Concentrés sur l'interview, aucun ne semble remarquer le tireur. Le tueur abaisse ensuite brièvement sa caméra ou son téléphone portable vers le sol, avant de tirer huit coups de feu en direction de la reporter qui tente de fuir. Les images montrent nettement la main du tueur vêtu d'une chemise bleue à carreaux, tenant le pistolet. Sur son compte Twitter @bryce_williams7, le tueur, qui avait travaillé pour la même chaîne, a accusé Alison Parker d'avoir "tenu des propos racistes". Dans un manifeste aux propos décousus, l'homme dit avoir "souffert de discrimination, de harcèlement sexuel et de bizutage au travail". Il "raconte avoir été attaqué pour le fait d'être un homme noir et homosexuel", selon la chaîne ABC, qui a reçu le fax "près de deux heures" après la fusillade. "Ce qui m'a fait craquer, c'est la tuerie dans l'église", écrit-il en référence au massacre de neuf paroissiens noirs en juin dans une église du sud-est des Etats-Unis, abattus par un partisan de la suprématie blanche. La direction de WDBJ7 a rejeté ses accusations de discrimination et dit l'avoir licencié en 2013 après des accès de violence. - Des milliers de victimes d'armes à feu -

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire