Paris (AFP). Les Bourses peinent à être rassurées par les mesures de relance en Chine

Les grandes places financières mondiales évoluaient en ordre dispersé mercredi, avec une baisse en Europe mais une hausse de Wall Street, les investisseurs s'interrogeant sur les mesures de relance de l'économie prises la veille par Pékin. Les marchés européens se sont montrés très hésitants mais ont tout de même clôturé en baisse, Paris perdant 1,4%, Londres 1,7% et Francfort 1,3%, alors qu'au contraire Wall Street rebondissait nettement en cours de séance. "Tant que le marché n'aura pas plus de visibilité concernant l'impact de la Chine sur l'économie, il risque de connaître des séances volatiles", souligne Mikaël Jacoby, responsable du courtage Europe continentale d'Oddo Securities. La Bourse de Shanghai a de son côté une nouvelle fois terminé en territoire négatif, incapable de se reprendre après sa récente dégringolade. "Malgré l'intervention de la Banque Populaire de Chine, les inquiétudes persistent sur la santé de la deuxième puissance économique mondiale car les mesures adoptées pourraient se montrer trop timides pour relancer durablement l'économie", estiment dans une note les analystes de Saxo Banque. La banque centrale chinoise (PBOC) a réduit le taux d'emprunt à un an de 25 points de base, tout en abaissant les ratios des réserves obligatoires imposées à certaines banques, ce qui équivaut à une injection massive de liquidités. Las, malgré cette cinquième baisse des taux d'intérêt depuis novembre, Shanghai n'a pas réussi à rebondir, finissant en baisse de 1,27% au terme d'une séance en montagnes russes. L'indice composite s'était effondré de presque 8,5% lundi, puis de 7,63% mardi dans un climat d'affolement général. La Bourse de Shanghai a perdu plus de 40% depuis mi-juin. Les autres places asiatiques ont fini en ordre dispersé, Tokyo rebondissant par exemple de plus de 3% après six séances négatives. Hong Kong en revanche a terminé en baisse de 1,52%. Les analystes estiment que les marchés boursiers chinois ne reflètent guère l'état de l'économie réelle. Mais au-delà de l'indice du marché shanghaïen, les interrogations perdurent sur la capacité de la Chine à continuer de jouer son rôle de locomotive pour la croissance mondiale. L'économie chinoise montrait déjà des signes d'essoufflement mi-juin quand les actions affichaient encore une hausse de 150% sur 12 mois. Et les derniers indicateurs n'ont fait que confirmer le ralentissement de l'activité dans le pays une évolution préoccupante, alors que la Chine compte pour plus de 13% de l'activité mondiale. Un indicateur-clé sur l'activité manufacturière chinoise est ainsi tombé en août à un plus bas depuis six ans, témoignant d'une nouvelle violente contraction. L'agence de notation Fitch estime de son côté que le pessimisme du marché sur les perspectives de court terme semble exagéré, tout en prévenant que le potentiel de croissance de la Chine pourrait être révisé à la baisse, avec des conséquences locales et mondiales. -'Risques de krach'- Surtout, nombre d'investisseurs se demandaient si les interventions de la PBOC sont vraiment suffisantes pour relancer la machine. "Si les difficultés des marchés financiers chinois et de l'économie réelle dans le pays s'aggravent, sans que le gouvernement ne parvienne à redresser la situation, alors un krach financier et économique de grande ampleur pourrait se produire", commentait Christophe Donay, stratégiste de Pictet Wealth Management. "C'est à présent le plus gros risque pour l'économie et les marchés mondiaux", a-t-il estimé. De l'avis général, bien que bienvenus, les assouplissements monétaires de la PBOC devraient peiner à relancer vraiment l'activité économique, les investissements et la consommation, à moins de fortes interventions supplémentaires du gouvernement, notamment en termes de relance budgétaire et de dépenses publiques. "Il faut dissiper l'excès de pessimisme et restaurer la confiance (des investisseurs). Des mesures de soutien supplémentaires seront nécessaires dans les prochaines semaines et les prochains mois", insistait Frederic Neumann, économiste de HSBC à Hong Kong, cité par Bloomberg News.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire