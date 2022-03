Shanghai (AFP). La Bourse de Shanghai rebondit grâce à la banque centrale, les marchés asiatiques restent nerveux

La Bourse de Shanghai rebondissait mercredi dans un marché volatil mais les autres places asiatiques restaient nerveuses, au-lendemain d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt de la banque centrale chinoise destinée à soutenir la deuxième économie mondiale. L'indice composite shanghaïen grimpait de 0,80% à la mi-séance, à 2.988,76 points, repartant à la hausse après avoir lâché jusqu'à 3,85% en cours de matinée. La Bourse de Shenzhen cédait 0,23%, à 1.745,05 points, signe d'une fébrilité persistante chez les investisseurs. La Bourse de Tokyo a rebondi, elle, de plus de 3% après six séances négatives. Séoul remontait et Hong Kong grignotait 0,18% à la mi-journée dans des échanges cependant empreints d'une nervosité persistante. "Le sentiment de panique du marché s'est atténué", indiquait à l'AFP Zhang Yanbing, analyste du courtier Zheshang Securities. Mais les marchés "vont encore fluctuer car les investisseurs ont des opinions partagées sur leurs perspectives", a-t-il prévenu. La Banque centrale chinoise (PBOC) a annoncé mardi soir qu'elle abaissait d'un quart de point de pourcentage le taux d'emprunt à un an qui sert de référence, ainsi que les réserves obligatoires de certains établissements financiers, autorisés ainsi à prêter davantage. Ces nouveaux assouplissements sont destinés à stimuler l'activité économique, alors que les indicateurs moroses et décevants s'accumulent, mais surtout à apaiser les inquiétudes sur l'économie chinoise alors que les Bourses locales s'effondrent, non sans conséquences sur les marchés mondiaux qui ont connu lundi une journée noire. De toute évidence, ces annonces "ont fait leur effet" en donnant un coup de fouet aux marchés, a jugé Zhang Yanbing. Mardi, la Bourse de Shanghai avait dévissé de 7,63%, après avoir déjà perdu 11% la semaine dernière et s'être effondrée lundi de 8,49% dans un climat d'affolement général. Elle a perdu plus de 40% depuis mi-juin. - Les experts circonspects - Cette nouvelle baisse des taux d'intérêt chinois, la cinquième depuis novembre, a alimenté mardi un rebond des places européennes, qui se sont reprises avec vigueur après leur dégringolade de lundi. Mais l'optimisme s'est dissipé ensuite à Wall Street, qui a clôturé en baisse, nombre d'investisseurs se demandant si ces interventions de la PBOC étaient vraiment suffisantes pour relancer une économie chinoise grippée. En Asie mercredi, en revanche, les marchés paraissaient plus convaincus: "La banque centrale chinoise a enfin décidé d'agir", soulignait Hiroichi Nishi, gérant du courtier SMBC Nikko Securities. "L'une des raisons pour la déroute des Bourses était que les autorités chinoises ne faisaient absolument rien. Le fait que la PBOC agisse maintenant montre que (Pékin) est désormais déterminé à ne pas laisser l'économie s'enfoncer", a-t-il souligné. Mais certains experts restaient circonspects, notant que les craintes de bulle et de survalorisation à la Bourse de Shanghai - qui s'était envolée de 150% en un an avant de s'effondrer à partir de mi-juin - restaient vives. "Et si les difficultés des marchés financiers chinois et de l'économie réelle dans le pays s'aggravent, sans que le gouvernement ne parvienne à redresser la situation, alors un krach financier et économique de grande ampleur pourrait se produire", commentait Christophe Donay, stratégiste de Pictet Wealth Management. "C'est à présent le plus gros risque pour l'économie et les marchés mondiaux", a-t-il estimé. "La confiance en a déjà pris un coup. Les doutes sur l'efficacité des mesures prises grandissent, et le marché va rester sous pression à la vente pendant un moment () quoi que fasse le gouvernement", a averti de son côté Ronald Wan, analyste chez Partners Capital International à Hong Kong, interrogé par l'agence Bloomberg. De l'avis général, bien que bienvenus, les assouplissements monétaires de la PBOC devraient s'avérer très insuffisants à relancer vraiment l'activité économique, les investissements et la consommation, à moins de fortes interventions supplémentaires du gouvernement, notamment en termes de relance budgétaire et de dépenses publiques.

