Washington (AFP). Etats-Unis: deux journalistes abattus en plein direct

Une reporter et un caméraman d'une chaîne de télévision locale en Virginie, dans l'est des Etats-Unis ont été abattus en plein direct mercredi matin. La police recherchait toujours activement le tireur, qu'elle a identifié, selon la chaîne de télévision CNN. Selon le gouverneur de Virginie, Terry McAuliffe, il pourrait s'agir "d'un employé mécontent de la chaîne, a rapporté une radio d'information continue, WTOP. Sur les images filmées par le caméraman de WDBJ7 avant d'être tué, on voit la journaliste, souriante, interviewer une femme en extérieur. Des tirs sont soudainement entendus. On voit la journaliste crier, puis la caméra tombe au sol pendant que des tirs, au moins huit au total, retentissent encore tandis que la caméra continue de filmer les jambes du tireur. Un arrêt sur image montre le suspect vêtu de couleur sombre, pointant l'arme vers le sol en direction de la caméra. On distingue difficilement son visage. Sur le plateau, la présentatrice de l'émission en direct réagit avec stupeur. "Je ne suis pas sûre de ce qui est arrivé là, nous vous informerons dès que nous saurons d'où ces sons venaient", dit-elle. Les victimes ont été identifiés par le directeur général de WDBJ7, Jeffrey Marks, comme étant Alison Parker, âgée de 24 ans, et Adam Ward, 27 ans. "Ils faisaient juste leur travail aujourd'hui", a déclaré Jeffrey Marks, apparaissant en direct sur un plateau de la chaîne peu après le drame avec d'autres journalistes de l'équipe. - Dernier jour - La femme qui était interviewée n'aurait pas été blessée, selon la chaîne mais un journal local affirmait le contraire. "Nous avons établi grâce à l'aide de la police et de nos propres employés qu'Alison et Adam sont décédés ce matin peu après 06H45 quand les tirs ont été entendus", a déclaré Jeffrey Marks. "Nous ignorons les motifs, nous ignorons qui est le suspect, ou le tueur", a-t-il poursuivi, disant s'être entretenu peu avant avec la police du conté de Franklin County. Alison Parker avait décidé de fêter son dernier jour dans cette émission matinale, selon l'employeur. "Alison avait apporté des ballons. C'était sa dernière matinale et nous fêtions ça", selon son employeur. Les deux journalistes tués étaient "chacun amoureux d'autre membres de l'équipe de WDBJ", selon le directeur de la chaîne. Un présentateur de la chaîne, Chris Hurst, a confié sur Twitter peu après les faits que lui et Alison Parker étaient "très amoureux". Sur une photo de lui et de la victime, il écrit "nous venions juste d'emménager ensemble", "je suis sonné". "Elle travaillait avec Adam tous les jours. Ils formaient une équipe. J'ai le coeur brisé pour sa fiancée", a encore témoigné Chris Hurst, qui a envoyé quatre longs tweets peu après l'incident. L'interview se déroulait sur le balcon d'un immeuble en bord de lac dans la ville de Moneta, près de Roanoke en Virginie. C'est non loin de cette qu'un homme avait abattu 32 personnes sur le campus de Virginia Tech en 2007 avant de se suicider. Il est très facile de se procurer une arme dans l'Etat de Virginie. "J'ai le coeur brisé par ces meurtres insensés", a réagi le gouverneur.

