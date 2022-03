Paris (AFP). Les Bourses européennes retrouvent quelques forces au lendemain d'une journée noire

Les Bourses européennes retrouvaient quelques forces mardi matin à l'ouverture, après avoir très lourdement chuté la veille, redoutant l'impact du ralentissement économique chinois sur la croissance mondiale Peu après l'ouverture de 09H00 (07H00 GMT), la Bourse de Paris prenait 1,42%, Francfort 1,74% et Londres 1,49%. Les marchés européens ne reprenaient qu'une faible partie du terrain perdu lundi, qui a été une véritable journée noire sur les places financières mondiales, se traduisant en Europe par des chutes d'environ 5%. Ils étaient en hausse alors même que les marchés asiatiques connaissaient une journée difficile et poursuivaient pour certains leur dégringolade, la Bourse de Shanghai ayant clôturé sur un plongeon de 7,63%. Pour le courtier Aurel BGC, "les indices actions européens et américains devraient rebondir à court terme". Selon lui, "si le ralentissement de l'économie chinoise n'est pas discutable, le scénario de +hard landing+ (atterrissage brutal, ndlr) est en revanche beaucoup plus hypothétique". Les marchés devraient quoi qu'il arrive rester encore sous pression, toujours très inquiets du ralentissement économique chinois et de ses conséquences sur la croissance mondiale, faute de nouvelles rassurantes pour l'heure et en l'absence de mesures convaincantes proposées par Pékin. Les investisseurs "vont certainement regarder dans la direction de Pékin afin de savoir combien de temps il faudra aux autorités chinoises pour prendre de nouvelles mesures", souligne Michael Hewson, analyste chez CMC Markets. Pour Eric Chaney, chef économiste du groupe Axa, la baisse pourrait être momentanée et les fondamentaux "devrait reprendre le dessus", puisque les perspectives de croissance dans le monde sont "modestes mais fort éloignées d?un risque de récession". Le président français, François Hollande, a d'ailleurs estimé lundi à Berlin que l'économie mondiale était "suffisamment solide" pour que sa croissance ne soit "pas seulement liée à la situation en Chine".

