Paris (AFP). Les Bourses européennes en ordre dispersé sur fond d'incertitude généralisée

"Les mouvements sont brutaux ces dernières séances" et "la confiance peine à s'installer durablement, les rebonds étant rapidement vendus", a noté le courtier Aurel BGC. L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,30%. La Bourse de Londres a profité d'une flambée des minières grâce à la hausse des cours des matières premières: l'indice FTSE-100 a gagné 1,06% à 5.898,76 points. Anglo American a bondi de 19,95% à 328,3 pence, Glencore de 15,97% à 99,68 pence, BHP Billiton de 10,79% à 712,6 pence et Rio Tinto de 10,27% à 1.858 pence. Royal Dutch Shell (action "B") a fini en hausse de 6,09% à 1.525 pence. Son bénéfice net a été divisé par plus de sept en 2015 à cause de la chute des cours du pétrole, mais "les résultats de la plupart des activités ont été au final dans le haut de la fourchette présentée auparavant par la direction", a souligné Biraj Borkhataria de RBC Europe. AstraZeneca, qui prévoit une baisse de ses ventes en 2016, a réalisé la plus mauvaise performance: -6,10% à 4.143 pence. A Paris, l'indice CAC 40 a terminé proche de l'équilibre (+0,04% à 4.228,53 points). Le secteur automobile a tiré la cote vers le bas: Faurecia a perdu 5,61% à 29,79 euros, Valeo 3,54% à 110,45 euros et Renault 3,30% à 72,88 euros. D'autres valeurs exportatrices comme Pernod Ricard (-1,93% à 103,90 euros) ou Safran (-0,83% à 54,75 euros) ont pâti de la hausse de l'euro. LafargeHolcim a chuté de 3,23% à 38,60 euros, pénalisé par la sortie d'un actionnaire important. Technicolor a plongé (-8,97% à 5,73 euros) après s'être retiré d'un consortium promouvant le développement d'un nouveau format de compression de vidéo. Les valeurs liées aux matières premières ont profité de la bonne tenue du pétrole: Technip a pris 5,02% à 43,81 euros, Total 2,12% à 39,24 euros, Vallourec 2,36% à 4,08 euros et ArcelorMittal 10,72% à 3,69 euros. En revanche, CGG a cédé 1,56% à 0,63 euro après avoir bouclé son augmentation de capital. Dassault Systèmes a reculé de 1,65% à 68,66 euros. La Bourse de Francfort n'a pas réussi à remonter la pente, l'indice Dax cédant 0,44% à 9.393,36 points. La forte baisse de Daimler (-3,22% à 60,94 euros), un des poids lourds du Dax, a joué, les investisseurs jugeant ses prévisions 2016 trop timorées. La contre-performance du fabricant des Mercedes a aussi pesé sur son concurrent BMW, (-1,66% à 71,49 euros) et dans une moindre mesure sur Volkswagen (-0,39% à 101 euros). Caracolant en tête, ThyssenKrupp (+5,20% à 14,17 euros) a profité à plein de l'annonce de la Chine d'une réduction de sa production d'acier dans les années à venir. Munich Re a aussi fait partie des gagnants du jour (+3,17% à 174,30 euros), après la publication de solides résultats en 2015 et l'annonce d'une hausse de son dividende. L'indice SMI de la Bourse suisse a reculé de 1,61% à 7.993,22 points. Credit Suisse, qui a essuyé une perte de 2,9 milliards de francs suisses en 2015 sous le poids de provisions pour litiges, d'amortissements et de charges de restructuration, s'est effondré de 10,89% à 14,73 francs suisses. Swisscom, qui vu son bénéfice net chuter de 20,2% en 2015, a cédé 2,91% à 487,90 francs suisses. Parmi les perdants figurent aussi le géant Nestlé (-1,06% à 74,40 francs suisses) et Novartis (-2,49% à 74,50 francs suisses). A Milan, l'indice FTSE Mib a rebondi de 1,23% à 17.626 points. La meilleure performance a été réalisée par le groupe de télévision Mediaset, propriété de Silvio Berlusconi (+7,58% à 3,254 euros), suivi du groupe sidérurgique Tenaris (+6,1%, à 9,48 euros). Egalement en bonne forme: les banques Intesa Sanpaolo (+5,8%, à 2,48 euros), BMPS +4,4%, à 0,57 euro) et BPM (+3,99%, à 0,704 euro), au lendemain d'une journée de forte chute. En revanche, leur cons?ur Carige enregistrait le plus fort recul, dévissant de 7,6%, à 0,5655 euro. La Bourse de Madrid est également repartie de l'avant, l'indice Ibex 35 prenant 1,85% à 8.468,10 points, tirée par les bancaires. Banco Santander a gagné 5,66% à 3,66 euros, BBVA 5,33% à 5,77 euros, CaixaBank 2,92% à 2,50 euros, Bankia 2,74% à 0,86 euro, Banco Sabadell 3,87% à 1,58 euro, Bankinter 2,71% à 6,19 euros et Banco Popular 6,15% à 2,28 euros. Le groupe de construction FCC a bondi de 6,83% à 6,66 euros, sur des rumeurs faisant état du possible lancement d'une OPA par le milliardaire mexicain Carlos Slim sur la totalité du capital. Le groupe pétrolier Repsol a gagné 6,74% à 9,21 euros dans la foulée de l'ouverture en hausse des cours du pétrole à New York. La Bourse de Lisbonne a perdu 0,11% à 4.918,07 points, pénalisée notamment par les titres de l'opérateur des télécommunications NOS (-2,10% à 6,43 euros) et du groupe de grande distribution Jeronimo Martins (-1,43% à 12,72 euros). Malmenées la veille, les financières ont repris des couleurs: la banque BCP a rebondi de 4,99% à 3,58 centimes d'euro et sa concurrente BPI de 2,41% à 0,94 euro. La Bourse de Bruxelles a reculé jeudi de 0,80% à 3.348,42 points, parvenant à limiter ses pertes en fin de séance, dans un contexte de forte nervosité sur la santé de l'économie mondiale. Parmi les valeurs vedettes de l'indice BEL 20, le groupe de distribution Delhaize a connu le plus net déclin, abandonnant 4,95% à 89,52 euros. Seules cinq des 20 valeurs vedettes ont fini dans le vert, dont le métallurgiste Umicore (+2,32% à 33,27 euros), le groupe chimique Solvay (+3,14% à 74,20 euros) et l'assureur Delta Lloyd qui a pris 4,96% à 5,67 euros. L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a pris 0,42% à 417,94 points. La hausse la plus importante a été enregistrée par le sidérurgiste Arcelor Mittal (+10,87% à 3,69 euros). Le groupe de distribution Ahold a perdu 4,85% à 19,43 euros.

