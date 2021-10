Bike & Run ce dimanche à St Lô

Ce dimanchez c'est la 2ème édition de Bike and Run au Haras de St Lô.

Bike and Run c'est une grande course à pied et à vélo en duo dans un cadre naturel magnifique entre le haras et le bocage.

L'épreuve fait partie du challenge "Bike and Run Normand"

- 13H15 - Epreuve Poussins ( nés en 2002 - 2003 ) et Pupilles ( nés en 2000 - 2001 ) sur une distance de 2 Km

- 13H35 - Epreuve Benjamins ( nés en 1998 - 1999 ) et Minimes ( nés en 1996 - 1997 ) sur une distance de 4 Km

- 14H30 - Epreuve Cadets, Juniors, Seniors et Vétérans sur une distance de 16,4 Km

De nombreux cadeaux a remporter sur cette manifestation au Haras National de St Lô

Vous trouverez des infos complémentaires en cliquant sur l'onglet PDF et sur ce lien http://www.saintlo-triathlon.fr/