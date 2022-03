Pékin (AFP). Mondiaux d'athlétisme: Renaud Lavillenie médaillé de bronze à la perche

Le Français Renaud Lavillenie, grand favori, a décroché la médaille de bronze du concours de la perche des Mondiaux-2015 d'athlétisme, lundi à Pékin. Lavillenie offre ainsi à la France sa première médaille des Mondiaux-2015, qu'il partage avec les Polonais Pawel Wojciechowski et Piotr Lisek, pour une barre franchie au premier essai à 5,80 m. Mais il s'agit sans conteste d'une médaille amère pour le Français, champion olympique et recordman du monde, et dont le titre mondial en plein air reste donc le dernier trophée qui manque à son palmarès. La victoire s'est revenue au Canadien Shawnacy Barber, qui a devancé l'Allemand Raphael Holzdeppe. Tous deux ont franchi 5,90 m, mais Barber a effacé la barre au premier essai, alors que Holzdeppe a eu besoin de trois tentatives. Lavillenie décroche sa 3e médaille de bronze dans des Mondiaux (2009, 2011 et 2015) en plus d'une médaille d'argent en 2013.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire