Paris (AFP). Thalys: Légion d'honneur pour 3 Américains

Les trois Américains et le Britannique ayant maîtrisé Ayoub El Khazzani qui a tenté vendredi d'ouvrir le feu dans un Thalys Paris-Amsterdam et nie, sans convaincre, l'acte terroriste, se voient décerner lundi la Légion d'honneur par le président français François Hollande. Devenus des héros planétaires, les Américains Spencer Stone, 23 ans, Alek Skarlatos, 22 ans -deux soldats en vacances-, leur ami Anthony Sadler, 23 ans, et le Britannique Chris Norman, 62 ans, "seront faits chevalier de la Légion d'honneur" lors d'une cérémonie qui débutera à l'Elysée à 9H00 (7H00 GMT), a annoncé dimanche soir à l'AFP l'entourage de M. Hollande. Le Franco-Américain Mark Moogalian, 51 ans, blessé par balle pendant l'attaque et toujours hospitalisé, ainsi qu'un passager français de 28 ans ayant tenté d'arrêter le tireur recevront eux aussi la plus haute distinction française ultérieurement, a précisé l'Elysée. Outre ces six hommes, les autorités françaises saluent également le rôle joué par un autre Français: un agent de la SNCF en congés au moment des faits, dont Spencer Stone a dit dimanche lors d'une conférence de presse à Paris qu'il les avait aidés à maîtriser le tireur. De leur côté, les enquêteurs vont continuer lundi à interroger le tireur. Fiché pour son profil d'islamiste radical par les services de renseignement de quatre pays européens (Espagne, France, Allemagne, Belgique), ce Marocain de 25 ans nie tout acte terroriste et avance une tentative de braquage, version balayée par la police comme par les passagers américains. Sa garde à vue peut durer jusqu'à mardi soir. - 'Paumé' - Selon l'avocate qui l'a assisté vendredi au début de sa garde à vue à Arras (nord de la France), avant son transfert en banlieue parisienne, le jeune homme était "médusé du caractère terroriste attribué à son action". Il est "squelettique", "peu instruit" et "paumé", a déclaré à l'AFP Me Sophie David. Le père de l'assaillant, Mohamed El Khazzani, qui vit à Algesiras en Espagne et n'a pas parlé à son fils "depuis plus d'un an", l'a lui décrit comme "un bon garçon" qui travaillait dur. Il "ne parlait jamais politique; juste de football et de pêche", a-t-il raconté en larmes au journal britannique The Telegraph. Le suspect assurait toujours dimanche avoir trouvé fortuitement la kalachnikov dont il était armé dans une valise dans un jardin public près de la gare de Bruxelles-midi où il dormait avec d'autres sans-abri. Il aurait voulu s'en servir pour détrousser les passagers du Thalys "pour pouvoir se nourrir", a dit son avocate à plusieurs médias. "On n'a pas besoin de huit chargeurs pour dévaliser un train", a rétorqué le passager Anthony Sadler, lors de la conférence de presse, qui s'est tenue dimanche à l'ambassade américaine à Paris. Outre un fusil d'assaut kalachnikov, la police avait indiqué que le jeune Marocain était en possession de neuf chargeurs remplis, un pistolet automatique Luger et un cutter. Selon Spencer Stone qui a été le premier des trois à se jeter sur l'agresseur et a été blessé au cutter, la kalachnikov de l'assaillant "semblait enrayée ou ne fonctionnait pas". Et l'attaquant "n'avait clairement aucun entraînement au maniement des armes", a relevé Alek Skarlatos, membre de la garde nationale de l'Oregon et récemment rentré d'une mission en Afghanistan. - Agir pour survivre - Selon un enquêteur français, le jeune homme a vécu d'emplois précaires et a baigné dans la petite délinquance et la marginalité, à la limite de la rue. El Khazzani a vécu sept ans en Espagne, de 2007 à mars 2014. Il y avait débarqué à 18 ans, d'abord à Madrid puis à Algesiras, en Andalousie, où il s'est fait remarquer par des discours durs légitimant le jihad. Le jeune homme a été détenu une fois pour "trafic de drogue" selon une source des services antiterroristes espagnols. Lors de la conférence de presse, Spencer Stone a expliqué sa motivation à l'arrêter par "la survie et permettre aux autres du train de survivre aussi".

