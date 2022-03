Paris (AFP). Thalys: Hollande décernera lundi la Légion d'honneur aux 3 Américains et au Britannique ayant maîtrisé Khazzani

François Hollande décernera lundi à 9H00 à l'Elysée la Légion d'honneur aux trois jeunes Américains et au Britannique qui ont maîtrisé Ayoub El Khazzani alors qu'il essayait d'ouvrir le feu à bord du Thalys Amsterdam-Paris, a annoncé dimanche soir à l'AFP l'entourage du chef de l'Etat. Les Américains Anthony Sadler, Alek Skarlatos et Spencer Stone et le Britannique Chris Norman "seront faits chevalier de la Légion d'honneur" par le chef de l'Etat lors d'une cérémonie à l'Elysée, a-t-on ajouté. Le passager français ayant en premier tenté de s'interposer face au jeune islamiste -et qui souhaite toujours garder l'anonymat- ainsi que le passager franco-américain blessé pendant l'attaque et toujours hospitalisé à Lille recevront eux aussi la Légion d'honneur ultérieurement, a précisé l'entourage du président de la République. Lundi matin, la cérémonie débutera à 9H00 et, face à l'afflux de demandes des médias, sera retransmise en direct dans la salle de presse de l'Elysée et sur les chaînes d'information. Le Premier ministre belge Charles Michel y assistera, de même que l'ambassadrice des Etats-Unis en France, Jane Hartley, et un responsable de l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris. Seront également présents le Premier ministre Manuel Valls, les ministres Laurent Fabius (Affaires étrangères), Bernard Cazeneuve (Intérieur), Ségolène Royal et Alain Vidalies (Transports), Marisol Touraine (Affaires sociales) et Matthias Fekl (Français de l'étranger) ainsi que le président de la SNCF Guillaume Pépy, des élus locaux dont le maire d'Arras Frédéric Leturque, des représentants des services de police et de secours et des médecins, a indiqué l'Elysée.

