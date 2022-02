Paris (AFP). Thalys: Hollande décernera lundi la Légion d'honneur aux 3 Américains et au Britannique ayant maîtrisé El Khazzani

François Hollande décernera lundi à 9H00 à l'Elysée la Légion d'honneur aux trois jeunes Américains et au Britannique qui ont maîtrisé Ayoub El Khazzani alors qu'il essayait d'ouvrir le feu à bord du Thalys Amsterdam-Paris, a annoncé dimanche soir à l'AFP l'entourage du chef de l'Etat. Les Américains Anthony Sadler, Alek Skarlatos et Spencer Stone et le Britannique Chris Norman "seront faits chevalier de la Légion d'honneur" par le chef de l'Etat lors d'une cérémonie à l'Elysée, a-t-on ajouté en précisant que le héros français qui souhaite toujours garder l'anonymat ainsi que le passager franco-américain hospitalisé à Lille recevraient eux aussi la Légion d'honneur ultérieurement.

