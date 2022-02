Séoul (AFP). Les deux Corées négocient au plus haut niveau pour désamorcer les tensions

Séoul et Pyongyang ont entamé samedi des discussions au plus haut niveau dans l'espoir de trouver une issue à la crise qui a précipité les deux pays au bord d'un conflit armé. La rencontre, organisée dans le village frontalier de Panmunjom, a démarré peu de temps après l'expiration d'un ultimatum de la Corée du Nord, qui avait menacé son rival d'une "guerre totale" s'il ne cessait pas sur-le-champ ses opérations de propagande. Les tensions ont redoublé ces dernières heures dans la péninsule, qui n'avait pas connu pareille escalade depuis des années, même si les experts avaient appelé à relativiser les annonces belliqueuses de Pyongyang, coutumier du fait. En prévision de l'heure dite (08H30 GMT), l'armée du peuple coréen (KPA) avait assuré que ses unités déployées à la frontière s'étaient placées "en état de guerre", prêtes à riposter si Séoul n'obtempérait pas. "Nous sommes arrivés à l'aube d'une guerre et la situation est irréversible", avait même lancé, menaçant, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères. L'agence sud-coréenne Yonhap, citant des sources militaires, avait fait état de mouvements d'unités d'artillerie au Nord, tandis que des avions de chasse américains et sud-coréens avaient effectué des exercices de simulation de bombardement à la mi-journée dans une claire démonstration de force. Des milliers de civils sud-coréens avaient également rejoint des abris souterrains par mesure de précaution. - 'Ne pas perdre la face' - Au lendemain d'une déclaration ferme de la présidente Park Geun-Hye, les autorités à Séoul ont fait savoir qu'elles n'avaient pas l'intention de céder aux injonctions de leur voisin, et de faire taire ces haut-parleurs qui diffusent à plein volume leurs messages à la frontière. La Corée du Sud a décidé de reprendre sa guerre de propagande - une pratique que les deux pays avaient cessée en 2004 d'un commun accord - en représailles à une attaque à la mine antipersonnel imputée à la Corée du Nord, dans laquelle deux de ses soldats avaient été mutilés début août. Elle réclame des excuses de Pyongyang, lequel dément toute responsabilité dans ces explosions. La situation s'est envenimée jusqu'à déboucher jeudi sur un exceptionnel échange de tirs d'artillerie entre les deux ennemis. Les négociations de Panmunjom, village où fut signé l'armistice de 1953, offrent la possibilité aux deux pays de calmer le jeu, mais l'issue s'annonce très incertaine, de l'avis des observateurs. "Ce ne sera pas facile de trouver une solution dans laquelle aucune des deux parties ne perd la face", a commenté Dan Pinkston, expert à l'International Crisis Group à Séoul. "Il sera intéressant de voir si le Nord peut apporter quelque chose - peut-être une reprise des réunions des familles séparées par la guerre - afin de permettre au Sud d'éteindre ses mégaphones", a-t-il ajouté. Quatre dirigeants ont pris place autour de la table dont, pour le Sud, le conseiller à la Sécurité nationale Kim Kwan-Jim, et pour le Nord, le vice-président de la Commission nationale de défense, Hwang Pyong-So, considéré comme le numéro deux du régime. - Appels au calme -

