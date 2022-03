Séoul (AFP). Séoul refuse de battre en retraite dans son face-à-face avec Pyongyang

La Corée du Sud a averti lundi qu'elle ne battrait pas en retraite lundi dans le face à face militaire tendu qui l'oppose à la Corée du Nord, exigeant au contraire les excuses de Pyongyang au moment même où les deux rivaux tentent de négocier une sortie de crise. La durée même des négociations entrées dans leur troisième jour dans le village frontalier de Panmunjom, où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de 1950-1953, illustre la difficulté pour les deux parties de parvenir à un compromis acceptable. La présidente sud-coréenne Park Geun-Hye a exigé des "excuses claires" de Pyongyang pour l'explosion de mines antipersonnel qui a mutilé en début de mois deux soldats sud-coréens à la frontière. Faute de quoi, a-t-elle dit lors d'une réunion avec ses conseillers, Séoul continuera la guerre de propagande qu'elle mène à la frontière au moyen de puissants hauts-parleurs, campagne qui insupporte Pyongyang au point qu'elle a menacé la Corée du Sud de frappes militaires concertées. Ce nouveau regain de tensions dans la péninsule divisée a déjà suscité un échange de tirs d'artillerie jeudi tandis que les deux camps en rajoutent dans la rhétorique belliqueuse et déploient leurs armements. "Nous ne battrons pas en retraite face aux menaces nord-coréennes", a déclaré la présidente. La Corée du Sud répondra à toute nouvelle "provocation" par des "représailles" des plus "fermes". Depuis son élection fin 2012, Mme Park a mis un point d'honneur à mener une politique de fermeté vis-à-vis de la Corée du Nord et devrait résister à tout compromis qui pourrait être perçu comme une récompense pour le comportement de Pyongyang. La Corée du Nord dément avoir joué le moindre rôle dans l'affaire des mines antipersonnel. Pour les analystes, il est totalement improbable qu'elle accepte de présenter ses excuses. "Et la présidente Park le sait bien sûr", a commenté Yang Moo-Jin, professeur à l'Université des études nord-coréennes de Séoul. "Chacun des deux camps essaye de faire monter la pression sur l'autre et à prendre le dessus dans ce qui semble clairement être des négociations très difficiles", a-t-il ajouté. D'après le ministère sud-coréen de la Défense, le Nord a doublé ses unités d'artillerie à la frontière et déployé les deux tiers de sa flotte de sous-marins, soit une cinquantaine de vaisseaux, hors de leurs bases militaires. -"Prendre le dessus"- "Le Nord a une attitude hypocrite alors que les discussions se poursuivent", a dit un porte-parole du ministère de la Défense, pour qui le mouvement des sous-marins est "sans précédent". La crise est suivie de près par les pays voisins, et au delà. La Chine et le Japon ont appelé à la retenue alors que le secrétaire général de l'Onu, le Sud-Coréen Ban Ki-moon, a demandé aux deux pays de "redoubler" d'efforts pour trouver une issue. Techniquement, ils sont en conflit depuis 65 ans car la guerre de Corée a pris fin avec un simple cessez-le-feu qui n'a jamais été formalisé par un traité de paix en bonne et due forme. Les Etats-Unis, qui déploient en permanence près de 30.000 hommes en Corée du Sud, ont assuré Séoul de leur engagement à contribuer à la défense de cet allié clé en Asie. Séoul et Washington sont en train d'étudier le déploiement éventuel "d'atouts militaires stratégiques américains" dans la péninsule, a déclaré le ministère sud-coréen de la Défense, sans autre précision. Les négociations de Panmunjom sont menées depuis samedi par le conseiller sud-coréen à la sécurité nationale, Kim Kwan-Jin, et son homologue nord-coréen, Hwang Pyong-So, un proche collaborateur de Kim Jong-Un. "Tout règlement des questions qui sont sur la table va nécessiter une prise de décision courageuse de la part des dirigeants" des deux Corées, a encore souligné Yang Moo-Jin, qui a fait néanmoins part d'un certain optimisme. "Le fait qu'ils se parlent toujours montre qu'ils sont réellement déterminés à ce qu'il en sorte quelque chose, la seule question, c'est quoi", a-t-il dit.

