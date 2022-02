Washington (AFP). Juillet et les 7 premiers mois de 2015, les plus chauds dans les annales

Juillet et les sept premiers mois de 2015 ont été les plus chauds jamais enregistrés à la surface du globe depuis le début des relevés de températures en 1880, a annoncé jeudi l'Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA). Non seulement juillet a battu un record de chaleur sur la Terre pour ce mois depuis plus d'un siècle mais "la température y a également été au plus haut de tous les mois pour la période 1880-2015", a souligné la NOAA dans un communiqué. La température moyenne combinée à la surface des terres et des océans en juillet 2015 s'est située 0,81°C au-dessus de la moyenne du 20e siècle (15,8°C), surpassant de 0,08 degré le précédent record établi en juillet 1998. Juillet qui est normalement le mois le plus chaud de l'année globalement a été cette année avec une température globale de 16,61°C le plus chaud de tous les 1.627 mois depuis janvier 1880. La température en juillet augmente actuellement de 0,65 degré C en moyenne par siècle, précise la NOAA.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire