Washington (AFP). Climat: le mois dernier a été le mois d'avril le plus chaud jamais enregistré sur la planète

Il s'agit par ailleurs du douzième mois consécutif au cours duquel un record de chaleur a été battu, soit la plus longue période dans les annales, qui est le signe d'une accélération du réchauffement planétaire, a précisé la NOAA.

Les quatre premiers mois de 2016 (janvier à avril) ont également été les plus chauds à la surface de la planète depuis 136 ans, selon la NOAA.

La température moyenne à la surface des terres et des océans a, en avril, dépassé de 1,10 degré la moyenne du 20e siècle --qui s'est établie à 13,7 degrés Celsius--, a-t-elle précisé.

Des températures inhabituellement élevées ont été relevées un peu partout sur la planète le mois dernier mais plus particulièrement en Russie et en Alaska, où le thermomètre a dépassé la moyenne de 3 degrés ou plus.

Des températures plus fraiches que la normale ont été enregistrées en avril dans le nord-est du Canada et le sud de l'Amérique du Sud.