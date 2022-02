Miami (AFP). Mars 2015 a été le mois de mars le plus chaud dans les annales

Mars 2015 a été le mois de mars le plus chaud sur la planète depuis le début des relevés des températures en 1880, a annoncé vendredi l'Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA). "Pendant le mois de mars, la température moyenne à la surface des terres et des océans a été de 0,85°C au-dessus de celle du 20e siècle", a expliqué la NOAA dans un rapport. "C'est la température moyenne la plus élevée pour un mois de mars depuis 1880, elle surpasse le précédent record établi en 2010 de 0,05°C".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire