Lara Croft de retour: au cinéma, sur PS3 et avec une nouvelle aventure en jeux vidéos !

L'héroïne de jeux vidéo Lara Croft connaîtra de nouvelles adaptations au cinéma grâce au producteur Graham King. Ce dernier annonce via sa société GK Films l'acquisition des droits de la franchise Tomb Raider et songe à relancer la saga à partir de 2013.

Aucun scénariste ne s'est encore attelé à l'écriture des nouveaux épisodes qui reviendront sur les origines et le passé de l'aventurière britannique. Le premier film du reboot sortira sur les grands écrans en 2013.

L'icône populaire Lara Croft a conu deux déclinaisons au cinéma en 2001 et 2003 avec Angelina Jolie dans le rôle-titre.

Lara Croft s'offre à son tour un lifting sur la PS3 avec la réédition de trois jeux regroupés sous le titre de Tomb Raider Trilogy. Attendu pour le 25 mars prochain en France, la compilation remasterisera les opus Legend, Anniversary et Underworld, sortis entre 2006 et 2008.



Tomb Raider Legend et Tomb Raider Anniversary arriveront à cette occasion pour la première fois en haute définition sur la PS3 de Sony. Septième volet de la saga, Legend était apparu en 2006 sur PS2. L'épisode Anniversary, développé à l'occasion du dixième anniversaire de Lara Croft, avait été édité également sur l'ancienne console japonaise l'année suivante. Seul Underworld (2008), huitième chapitre dans l'histoire de l'aventurière, a connu une édition PS3 lors de sa sortie.



Apparue en 1996, la saga Tomb Raider met en scène les aventures de l'archéologue britannique Lara Croft, devenue depuis une icône de la culture populaire. Square Enix et Crystal Dynamics exploreront son passé dans un prochain volet baptisé Tomb Raider. Encore sans date de sortie, ce neuvième épisode s'inscrira comme un reboot revenant sur le passé de la baroudeuse intrépide.