Paris (AFP). La Cooperl demande des discussions avec les responsables du marché du porc breton

La Cooperl demande de discuter "dans le cadre de relations normales" avec le président du Marché du port breton (MPB) pour retourner au cadran que la coopérative a quitté le 10 août, a indiqué mardi son président Patrice Drillet. "Notre retour au marché se discutera dans le cadre de relations normales qu'on doit avoir avec le marché au cadran (). On attend de son président une convocation ou plutôt invitation (). Nous ne reviendrons pas tant que les discussions au marché n'auront pas eu lieu et qu'on ne sera pas tombés (d')accord. Mais je ne désespère pas", a déclaré M. Drillet à l'issue d'une rencontre avec le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. "Se retirer du marché, pour nous, ce n'était pas une décision politique, c'était une décision économique", a-t-il poursuivi. "Aujourd'hui, le prix au cadran, 1,40 (1,40 euro le kg) ne nous gêne pas", a-t-il poursuivi, soulignant que c'est le prix dont les producteurs "ont besoin". "Mais le problème c'est comment être compétitif avec un porc à 1,40 euro quand 50% du marché de l'industrie agroalimentaire est exposé directement à nos compétiteurs européens?", s'est-il interrogé. Le marché du porc breton (MPB) de Plérin, référence nationale pour les prix, a repris mardi sa cotation peu avant 12h30 après huit jours de suspension, mais sans les acheteurs Cooperl et Bigard. Ces deux coopératives, qui représentent habituellement près d'un tiers des achats au MPB ont refusé le 10 août le prix préconisé de 1,40 euro le kg. Jeudi sera le prochain jour de cotation. Dans un communiqué diffusé après l'entrevue avec M. Le Foll, la Coopert a expliqué avoir voulu "tier la sonnette d'alarme" en ne participant plus aux cotations. La Cooperl a indiqué avoir montré au ministre que "l?effondrement des résultats de la coopérative (était) directement corrélé à l?application du prix objectif de 1,40 ? décidé lors de la table ronde de juin 2015 et mis en oeuvre au marché du porc breton de Plérin". "Notre coopérative est parfaitement consciente des difficultés de la filière et souhaite contribuer à son redressement, et ce au profit de tous les éleveurs de porcs", a argué la Cooperl. Elle a dit avoir proposé au ministre une série de mesures à prendre "sans délai" citant la "mise en place d?une aide européenne d?urgence visant à dégager le marché intérieur de la surproduction conséquente à la fermeture du marché russe", une "ordonnance gouvernementale rendant obligatoire immédiatement l?étiquetage de l?origine des viandes dans les produits transformés", un "allègement sectoriel massif des charges sur le travail" et l'"allègement de la sur-réglementation française en matière d?installations classées".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire