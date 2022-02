Washington (AFP). Polémique après un article sur les conditions de travail blessantes chez Amazon

Amazon est-il un lieu de travail qui maltraite ses salariés,ou un centre d'innovation qui les pousse pour qu'ils atteignent leur potentiel? La polémique est relancée après un article du New York Times. Le géant américain de la distribution en ligne mène "une expérience pour voir jusqu'où il peut pousser ses cols-blancs", concluait le quotidien ce week-end après avoir interrogé plus d'une centaine de salariés présents et passés. La longue enquête décrit un environnement où les salariés sont dressés les uns contre les autres pour améliorer la productivité. "Presque toutes les personnes avec qui je travaille, je les ai vues pleurer à leur bureau", a notamment raconté l'un d'entre eux au journal. Le patron-fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a réfuté les faits rapportés, assurant que l'article "ne décrit pas l'Amazon que je connais". Il possède également le Washington Post, le principal quotidien concurrent du New York Times aux Etats-Unis, qu'il a racheté il y a deux ans. Le New York Times "affirme que notre approche intentionnelle consiste à créer un lieu de travail sans âme, dystopique, où on s'amuse pas et où on n'entend pas de rires", a-t-il écrit dans un mémo adressé aux salariés, et publié sur plusieurs sites internet de médias. "Je ne reconnais pas cet Amazon, et j'espère vraiment que vous non plus. Plus généralement, je ne pense pas qu'une entreprise adoptant l'approche décrite pourrait survivre, et encore moins prospérer, dans le marché hautement compétitif actuellement pour les embauches dans le secteur technologique." Un salarié d'Amazon, Nick Ciubotariu, a aussi démenti les faits rapportés dans l'article, dans un blog publié sur le réseau social LinkedIn. "Nous travaillons dur, et nous nous amusons", écrit-il. Tout en disant avoir "entendu toutes les horribles histoires du passé", il assure: "Pendant mes 18 mois chez Amazon, je n'ai jamais travaillé un seul week-end sans le vouloir. Personne ne me dit de travailler la nuit. Personne ne me fait répondre à des courriels la nuit. Personne ne m'envoie de texto pour me demander pourquoi des courriels sont restés sans réponse." - Pertes de clients ? - L'article a généré plus de 3.600 commentaires de lecteurs sur le site internet du New York Times et provoqué des réactions animées sur Twitter de responsables de la Silicon Valley. "Ceci a été frappé du tampon +pris hors contexte+", a estimé Dick Costolo, l'ex-patron du réseau social. "J'ai discuté avec des centaines de vétérans d'Amazon, hommes et femmes, pendant vingt ans. Pas un seul qui ne pensait pas que c'était un bon endroit pour travailler", a indiqué Marc Andreessen, un investisseur de capital-risque bien connu dans la Silicon Valley. "Cet article sur Amazon semble critiquer une culture qui, de beaucoup de manières, est gagnante et innovante", a commenté Josh Elman, de la société d'investissement Greylock Partners. Amazon a déjà été mis en cause par le passé pour les conditions de travail qu'il impose notamment aux travailleurs de ses centres de traitement de commandes. L'article du New York Times sort toutefois alors que le cours de Bourse du groupe n'a jamais été aussi haut, et que Jeff Bezos est devenu l'une des personnes les plus riches du monde avec une fortune estimée récemment à 47,8 milliards de dollars dans un classement du magazine Forbes. Certains consommateurs ont trouvé l'article suffisamment dérangeant pour renoncer aux services d'Amazon. "J'ai annulé mon adhésion à Audible, supprimé mon application Kindle, et ne ferai plus d'achats sur Amazon", affirme ainsi une lectrice du New York Times enregistrée sous le nom "Katie". "Je ne peux pas soutenir une entreprise qui crée si volontairement un environnement négatif pour ses salariés. C'est dégoûtant, c'est immoral, et j'espère que d'autres pensent comme moi après avoir lu cet article", poursuit-elle. D'autres en revanche défendaient l'entreprise. "Le travail n'est pas une garderie pour adultes", estime un autre lecteur baptisé "Seattle Guy". "Ce pays ne s'est pas construit avec des semaines de travail de 40 heures et en traitant le bureau comme un club social. L'Amérique a besoin de davantage d'entreprises comme Amazon qui exigent davantage de ses salariés, et les récompense en conséquence", ajoute-t-il.

