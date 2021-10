San Francisco (AFP). Derrière les records de Star Wars, un nouvel espoir pour les cinémas américains ?

Avec les records d'entrées du dernier opus de la saga "Star Wars", l'industrie américaine du cinéma se prend à rêver d'un retour massif des spectateurs en salles malgré la menace croissante représentée par la vidéo en ligne. "Le Réveil de la force" a engrangé pour son premier week-end 529 millions de dollars à l'échelle mondiale, dont 248 millions aux Etats-Unis, a annoncé Disney lundi. Dans les deux cas, le film bat les records enregistrés plus tôt cette année par les dinosaures de "Jurassic World". Une bonne nouvelle pour les cinémas d'Amérique du Nord, où les recettes au box-office avaient reculé de 5% à 10,4 milliards de dollars l'an dernier, contre une hausse mondiale de 1%, selon les statistiques de l'association qui représente les grands studios hollywoodiens (MPAA). "Les cinémas ont une chance de se faire redécouvrir par les spectateurs qui sont venus pour Star Wars, mais ne sont peut-être plus venus depuis plusieurs années", souligne Patrick Corcoran, porte-parole de l'association américaine des exploitants de cinémas (NATO). Et de faire valoir que "durant la dernière décennie, les cinémas se sont rénovés" en améliorant tant leur qualité de projection, avec la généralisation du numérique dans les salles, que le confort des spectateurs avec souvent "un large éventail de services allant des places réservées à un service complet de restauration ou de bar avec service à votre place". Star Wars est certes un cas particulier, avec une armée de fans fidèles dont le marketing bien huilé de Disney n'a fait qu'encourager l'enthousiasme. "C'est un événement culturel. Je ne pense pas qu'on voie beaucoup de films avec ce genre de fanfare aujourd'hui", reconnaît Erik Davis du site de réservations en ligne Fandango, où ont été achetées plus d'un tiers des entrées ce week-end aux Etats-Unis et au Canada. "Star Wars attire beaucoup de gens au cinéma", relève-t-il, "en particulier différents groupes de familles, d'amis, des personnes qui viennent plusieurs fois, et on ne voit pas des films comme ça très souvent". Mais "cela nous dit qu'aller au cinéma importe encore pour les gens": il rappelle d'ailleurs que contrairement à 2013 par exemple où un seul film, "Iron Man 3", avait dépassé le milliard de dollars de recettes mondiales en salles, c'est déjà le cas en 2015 entre autres pour "Jurassic World", "Furious 7" ou "Avengers: l'âge d'Ultron". - Nostalgie contre technologie - Les grosses productions proposant des suites de films connus attirent plus facilement un public de masse. "Plus que Star Wars, la nostalgie est ce qui alimente le box-office actuellement, et je ne serais pas surpris si les studios cherchaient d'autres marques de notre passé et tentaient de les ressusciter", avance Erik Davis. "Les gens qui ont grandi avec Star Wars et Jurassic Park sont maintenant des adultes qui ont des enfants", et "toute la famille s'enthousiasme de la même manière pour un film", alimentant le succès des films. Une dynamique un peu similaire se retrouve derrière d'autres films sortis cette année comme le dernier "Mad Max", "Fury Road", ou encore "Creed" qui offre une seconde vie à "Rocky". La recette fonctionne "tant que le produit fini est divertissant et qu'on veut continuer de regarder, et même regarder plusieurs fois", prévient Erik Davis, louant la "sagesse" des studios Disney qui ont confié à un fan comme J.J. Abrams la réalisation du nouveau Star Wars. Le succès du dernier Star Wars est avant tout celui d'une "formule prévisible" et "je ne pense pas que cela dise grand chose sur la distribution" et "le progrès sans répit de la technologie qui fait définitivement pencher la balance vers le streaming", prévient également Roger Kay, analyste chez Endpoint Technologies. Il évoque la qualité toujours améliorée du son qui arrive dans les écouteurs ou des images proposées en ligne avec notamment une montée en puissance de l'ultra haute définition (4K), et la promesse d'expériences toujours plus immersives avec les nouveaux casques de réalité virtuelle. Néanmoins, "les cinémas continueront d'attirer du public", ne serait-ce que des gens plus âgés ou dans les grands multiplexes misant sur les services annexes, juge-t-il. "En fin de compte, la raison pour laquelle le cinéma survivra, c'est parce que c'est un lieu social, où on va quand on veut être avec d'autres personnes".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire